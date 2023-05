Imantam Ziedonim 90

Izcilajam dzejniekam Imantam Ziedonim šodien 90! Atceramies, lasām, apmeklējam piemiņas pasākumus







Imants Ziedonis ir visvairāk lasītais latviešu dzejnieks, informējusi Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība (AKKA/LAA). Šādus datus AKKA/LAA ieguvusi, apkopojot informāciju no bibliotēku sniegtajiem pārskatiem par literāro darbu izmantojumu bibliotēkās. Tāpat AKKA/LAA ir reģistrētas 464 dziesmas ar Ziedoņa vārdiem.

Ziedonis mūžībā aizgāja 79 gadu vecumā. Ziedonis bija ne tikai dzejnieks, publicists un viens no populārākajiem latviešu literāro pasaku autoriem, bet arī spilgts atmodas laika politiskais darbinieks un otrās šķiras Triju Zvaigžņu ordeņa un Atzinības krusta kavalieris.

Pirmais Ziedoņa dzejoļu krājums “Zemes un sapņu smilts” iznāca 1961. gadā. Ziedonim kopumā izdoti 16 dzejas krājumu, septiņi dzejprozas jeb epifāniju krājumi, pieci dokumentālās prozas darbi, septiņi pasaku krājumi, kā arī viņa kopoto rakstu krājumi. Viņa dzejas krājumi “Es ieeju sevī”, “Taureņu uzbrukums”, kā arī “Epifāniju” pirmā un otrā daļa ir iekļauti Latvijas literatūras kultūras kanonā.

Šī gada 3.maijā izcilajam dzejniekam apritētu 90. Tam par godu tiek rīkoti dažādi pasākumi. Ieskatāmies programmā!

Izstāde “Es atkal neatvados”

Ziedoņa muzejā, kas atrodas Rīgā, Sporta 2 kvartālā, atklāta izstāde “Es atkal neatvados”. Tā veltīta Imanta Ziedoņa spēcīgajai un daudzšķautņainajai personībai, kura atstājusi nospiedumu uz dzejnieka līdzgaitniekiem un sabiedrību līdz pat mūsdienām.

Izstāde Izstādē iekļauti materiāli no Ērika Hānberga un Ziedoņa muzeja kopīgi atlasītajiem laika biedru stāstiem no topošās grāmatas “Amizantais? Katram savs Imants Ziedonis”, kas iznāks dzejnieka jubilejā, šī gada 3.maijā. Izstādi papildina līdz šim neredzēti Ziedoņa muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma materiāli, kā arī materiāli no privātpersonu arhīviem. Izstāde “Es atkal neatvados” Sporta 2 kvartālā pieejama bez maksas jebkurā diennakts stundā un izveidota ar Rīgas Domes finansiālu atbalstu.

Diskusija “Runā (p)ar Ziedoni”

Rakstniecības un mūzikas muzeja (RMM) kultūrtelpā “Tintnīca” 10.maijā plkst.18 norisināsies diskusija “Runā (p)ar Ziedoni”.

Diskusijas centrā būs jubileju svinēšanas, apsveikumu un dāvanu tradīcijas cauri laikiem. Izceļot Ziedoņa personību, sarunā tiks pievērsta uzmanība dāvanu vēstījumam, jubileju apsveikumu vizuālajam un saturiskajam aspektam, kā arī svinību daudzveidīgajām formām.

Pasākumā piedalīsies literatūrzinātnieki Ausma Cimdiņa, Andra Konste un Jānis Oga, vēsturnieks Kaspars Zellis, RMM mākslas eksperte Zanda Šumska, Ziedoņa muzeja vadītāja Rūta Šmite. Sarunu vadīs literatūrzinātniece, LU LFMI direktore Eva Eglāja-Kristsone.

Orientēšanās “Ziedonis. Neatkarība. Rīga.”

4. maijā no plkst.13.00 – 17.00 Rīgas Kultūras un tautas mākslas centrs “Mazā Ģilde” kopā ar pieredzējušiem spēļu veidotājiem no “Roadgames” aicina ģimenes un draugu kompānijas uz bezmaksas komandas orientēšanās spēli “Ziedonis. Neatkarība. Rīga.”.

Spēles dalībniekiem būs iespēja palūkoties uz Latvijas galvaspilsētu no pavisam cita skatu punkta – caur vēsturiskām ēkām, personībām, interesantiem faktiem un radošiem uzdevumiem. Spēle veidota, nevis kā zināšanu pārbaude, bet veids, kā pilsētvidē atklāt jaunas zināšanas un bagātināt sevi mūsdienīgā un netradicionālā veidā.

Maršruts “Noķer Ziedoni!”

Godinot vienu no izcilākajiem 20.gadsimta un gadsimtu mijas dzejniekiem un sabiedriskajiem darbiniekiem Imantu Ziedoni 90 gadu jubilejā, 4.maijā Jūrmalā tiks atklāts kultūrtūrisma maršruts “Noķer Ziedoni!”.

Maršruts Jūrmalā tiks atklāts 4.maijā ar Kauguru Kultūras nama jauniešu teātra “Eksperiments” performanci “Teātris uz riteņiem”.

Plkst.11.00 būs vārda došanas svētki Imanta Ziedoņa Ķemeru bibliotēkai. Godinot dzejnieku, Ķemeru bibliotēka ir pārdēvēta par Imanta Ziedoņa Ķemeru bibliotēku.

Lai veicinātu Jūrmalas iedzīvotāju un viesu interesi par Imanta Ziedoņa kā literāta tapšanas laiku, bibliotēka ir izsludinājusi fotokonkursu “Pa Ziedoņa takām Ķemeros”; fotogrāfiju iesniegšana līdz 8.maijam, informācija par konkursu un nolikums pieejams tīmekļvietnē www.jurmala.lv.

Plkst.12.00, pēc bibliotēkas apmeklējuma, Jūrmalas muzejs aicinās ekskursijā pa Ķemeriem, izvedot pa Imanta Ziedoņa jaunības vietām, pastāstot par laiku un notikumiem dzejnieka dzīvē, kas saistās ar Ķemeriem. Ķemeru ūdenstornī, kur apskatāmas vēsturiskās ekspozīcijas par Ķemeru apkaimi un izcilām personībām, būs skatāma arī papildināta Imantam Ziedonim veltīta ekspozīcija.

Plkst.18.00 Lapmežciema Tautas namā būs Imantam Ziedonim veltīts koncerts. Engure uz Imantam Ziedonim veltītu pasākumu aicina plkst.15.00 maizes ceptuves “Kukul” mākslas telpā “Maize un māksla”.

Koncertprogramma “ZIEDONIS – 90/ Raimonds Pauls & Daumants Kalniņš”

2023.gada 3.maijā Mūzikas namā “Daile” notiks pirmatskaņojums programmai “ZIEDONIS – 90/ Raimonds Pauls & Daumants Kalniņš”. Imanta Ziedoņa dzeju Maestro mūzikā izpildīs Daumants Kalniņš, pie klavierēm Maestro Raimonds Pauls.

Koncertprogrammā piedalīsies mūziķi Raimonds Macats (taustiņinstrumenti), Oskars Sproģis (basģitāra), Jānis Kalniņš (ģitāra), Artis Orubs (sitaminstrumenti) un koris “Sola” diriģenta Kaspara Ādamsona vadībā.

Programmā skanēs skaistākās Raimonda Paula dziesmas ar Imanta Ziedoņa vārdiem – “Svētvakars”, “Latviešu jūrniekiem” ,“Meitene ar kallu ziediem”, “Nenes zvaigznes istabā”, “Lapsenes nāve” , “Dziesmiņa par prieku” un daudzas citas.

Lai gan biļetes uz 3. maija koncertu jau ir izpārdotas, “Biļešu paradīzē ”vēl ir pieejamas dažas biļetes uz koncertu 19. maijā.

Koncertuzvedums “ZIEDONIS”

Godinot dzejnieka Imanta Ziedoņa 90. dzimšanas dienu, Latvijas Radio koris un diriģents Sigvards Kļava 12. maijā aicina baudīt koncertuzvedumu, kas jau pirms 10 gadiem iekaroja klausītāju sirdis.

Imanta Kalniņa dziesmas speciāli šim uzvedumam aranžējuši dziedātājs un komponists Andris Sējāns, ģitārists Kaspars Zemītis un Valmieras teātra mūzikas daļas vadītājs Emīls Zilberts.

Dziesmas mīsies ar Imanta Ziedoņa balss ierakstiem – dažādos laikos dokumentētiem dzejas lasījumiem un esejiskām pārdomām jeb jēdzienu spēlēm.

Uzvedumā uzstāsies lieliskie Imanta Kalniņa dziedoņi Renārs Kaupers, Jānis Strazdiņš, Latvijas Radio kora soliste Iveta Apine. Instrumentālajā grupā spēlēs flautists Aldis Klučnieks, vijolniece Agate Pooka, ģitārists Kaspars Zemītis, kontrabasists Mārcis Lipskis, sitaminstrumentālists Ivo Krūskops un pianists Rihards Plešanovs.