Latvija – Spānija. Uzbrukumā Nils Kreicbergs. Foto: AP/Scanpix/LETA

Latvijas vīriešu handbola izlase debijā Eiropas čempionāta finālturnīrā ceturtdien Norvēģijas pilsētā Tronheimā piekāpās čempionei Spānijai.

Latvija savā pirmajā mačā Eiropas čempionātos zaudēja Spānijai ar 22:33 (11:14 ).

Latvija spēli sāka ar uzbrukumu, un 1:0 pēc Daiņa Krištopāna piespēles guva Ingars Dude. Tūlīt Edgars Kukša atvairīja spāņu metienu, taču uzbrukumu apslāpēja kļūda. Kukša vēl vairākas reizes glāba komandu pēc Horhes Makedas, Daniela Dujšebajeva un citu Spānijas izlases spēlētāju metieniem.

Sestās minūtes sākumā Aivis Jurdžs panāca 2:0, bet septītajā minūtē Krištopāns – 3:0. Tikai pēc septiņām ar pusi minūtēm spāņi Kukšas vārtus atslēdza ar Ferāna Solē septiņu metru metienu. Jurdžs tūlīt panāca 4:1, bet jau 13.minūtē Solē no labās malas izvirzīja vadībā spāņus – 5:4.

15.minūtē ar saviem trešajiem vārtiem mačā iepriecināja Jurdžs, bet tūlīt vēl vienus vārtus guva Krištopāns, atkal vadībā nonākot Latvijai – 6:5.

Dainis Kristopans is making sure @LVhandball 🇱🇻 are right in this match! Amazing stuff from the giant right back. 💪#ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/06l8anx2gm — EHF EURO (@EHFEURO) January 9, 2020

Dudes noraidījums 16.minūtē un tūlītējas Jurdža divas minūtes lika spēlēt četriem pret sešiem spāņiem, kas beidzās bez lielākām nepatikšanām kā neizšķirts – 7:7.

Dažas kļūdas uzbrukumā noveda pie spāņu ātrajiem uzbrukumiem un 10:8 viņu labā. 25.minūtē ne vien divas minūtes, bet arī sarkano kartīti par Nila Kreicberga apturēšanu nopelnīja Makeda. Māris Veršakovs realizēja septiņu metru soda metienu, bet tūlīt divas minūtes nopelnīja arī Evars Klešniks. Pusminūtes laikā Krištopāns samazināja atpalicību līdz 10:11, Kukša atvairīja metienu, taču viņam neizdevās trāpīt tukšajos pretinieka vārtos, spāņiem spēlējot bez vārtsarga.

Divas minūtes saņēma arī Kreicbergs, un spāņi pēdējā minūtē ar Julena Ahinagaldes metienu pirmoreiz panāca četru vārtu pārsvaru -14:10, ko mazāku ar tālu balsta metienu puslaika pēdējā sekundē samazināja Uvis Strazdiņš – 11:14.

Krištopānam pēc pirmā puslaika pieci gūti vārti, bet trīs vārti Jurdžam. Spāņiem trīs vārti Solē un Žuana Kaņeljasa kontā.

Otrajā puslaikā 32.minūtē, kad rezultāts jau bija 16:11 spāņu labā, par “iebraukšanu” sejā Krištopānam pie sarkanās kartītes tika arī Latvijas izlases uzbrukuma līdera komandasbiedrs nākamajā sezonā Parīzes “Saint-Germain” rindās Virans Moross.

Raitis Puriņš čempionātā debitēja ar atvairītu septiņu metru metienu, Kukša atvairīja metienu, taču pāris paviršības un sasteigts metiens Kreicberga izpildījumā noveda pie trešā spāņu ātrā pretuzbrukuma sešās otrā puslaika minūtēs – 18:13 viņu labā.

Kļūdas piespēlēs uzbrukumā spāņi nekļūdīgi pārvērta gūtajos vārtos ātrajos uzbrukumos, un rezultāta starpība spāņu labā strauji pieauga līdz 23:16, tad 26:17.

Saprotot, ka punktus šajā mačā iegūt neizdosies, Latvijas izlase veica dažas spēlētāju maiņas, Kukša atsita Solē mesto septiņu metru soda metienu. Latvija izmēģināja arī uzbrukumu ar septiņiem laukuma spēlētājiem bez vārtsarga, vairākkārt saņemdama “golus” savos tukšajos vārtos, bet ugunskristības Eiropas meistarsacīkstēs pret čempioniem beidzās ar Spānijas uzvaru – 33:22.

Par mača labāko spēlētāju tika atzīts Krištopāns, kurš no desmit metieniem realizēja septiņus.

Bez Krištopāna septiņiem vārtiem pieci vārti Jurdžam un pa trim – Veršakovam un Dudem. Spāņiem piecus vārtus guva Fernandess, četri Solē kontā, vēl četri handbolisti guva pa trim vārtiem, bet kopā 15 spēlētāji, ieskaitot vārtsargu Gonsalo Peresu de Vargasu, izcēlās kaut ar vienu precīzu metienu.

Grupas pirmajā spēlē Vācija tikai otrajā puslaikā salauza Nīderlandes komandas pretestību – 34:23 (15:13).

Uzvarētāju rindās pa pieciem vārtiem guva Kajs Hefners un Janiks Kolbahers, četri vārti Jūliusam Kīnam, bet vārtus kopumā guva 13 handbolisti. Nīderlandei septiņus vārtus guva Kajs Smitss, seši vārti Lukam Steinsam.

Nākamā spēle Latvijas izlasei paredzēta sestdien pret Nīderlandi (plkst.17) un pirmdien pret Vāciju (plkst.19.15).