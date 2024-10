“Esi/centrs” trenere vada nodarbību Rīgas Angļu ģimnāzijas 9. klasei

Izglītības un zinātnes ministrijā ir ideja kā obligātu noteikt izglītību līdz 18 gadiem, vēsta TV3 raidījums “Nekā personīga”.

Plānam konkrētas aprises vēl nav, līdz ar to vēl nav skaidrs, kā tas varētu izskatīties un ko tas nozīmētu jauniešiem.

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Agita Zariņa-Stūre (JV) norāda, ka skola ir galvenais pamata punkts, un ir svarīgi, lai jaunieši neizkrīt no izglītības sistēmas.

Tikmēr labklājības ministrs Uldis Augulis (ZZS), kurš iepriekš uzsvēris, ka ir jādomā, kā iesaistīt darba tirgū vairākus tūkstošus jauniešu, kuri nemācās un nestrādā, domā, ka viens no risinājumiem varētu būt noteikt vidējo izglītību par obligātu.

Kā atzīmē “Nekā personīga”, par to skaļāk un klusāk runā jau sen. 2017.gadā tā laika izglītības ministrs Kārlis Šadurskis norādīja, ka atteikšanās no obligātās vidējās izglītības bijusi viena no lielākajām kļūdām.

Raidījums vēsta, ka Latvijā ir 27 000 jauniešu, kuri nemācās un nestrādā.