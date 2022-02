Foto: Reuters/Scanpix/LETA

“Izkļūt no Kijevas nebija viegli!” par piedzīvoto stāsta arhitekts Aleksis Babuškins Ieteikt







Izkļūt no Kijevas nebija viegls process, 40 kilometru attālumu veicot sešas stundas, aģentūrai LETA pastāstīja Ukrainas galvaspilsētā strādājošais arhitekts Aleksis Babuškins.

Babuškins vairākus gadus dzīvo un strādā Kijevā. Arhitekta viens no spožākajiem darbiem ir “Latvijas skvēra” pārveidošana Kijevā.

Babuškins ar aģentūru LETA sarunājās līdztekus centieniem nokļūt līdz Ļvovai, kur viņš izmantos Ārlietu ministrijas sagādāto transportu, lai nokļūtu atpakaļ Latvijā. Viņš skaidroja, ka ceļš līdz Ļvovai nav bijis viegls. Tomēr arhitekts uzskata, ka latvieši atradīs veidu, kā nokļūt līdz Ļvovai – vai ar draugiem, vai autobusu, personīgo transportu.

Skaidrojot situāciju Kijevā, Babuškins stāstīja, ka ir novēroti lieli sastrēgumi uz ielām, garas rindas pie bankomātiem, kur cilvēki cenšas izņemt skaidru naudu, un garas rindas pie veikaliem. Daudzi cilvēki cenšas mobilizēties un izkļūt no Ukrainas.

Arhitektam ir grūti teikt, cik ilga būs karadarbība, bet esot skaidrs, ka drīzumā tā netiks atrisināta. Turklāt viņš uzskata, ka Eiropas Savienības (ES) sankcijas nepalīdz pašreizējās situācijas risināšanai. ES esot nepieciešams palīdzēt Ukrainas karavīriem aizstāvēties pret Krievijas agresiju un nepieciešams praktiskā veidā palīdzēt Ukrainai. “Sankcijas nepalīdz ukraiņu karavīriem aizstāvēties,” piebilda arhitekts.

Babušķins uzskata, ka Latvijas pašreizējais atbalsts gan praktiskā, gan morālā līmenī ir bijis pozitīvs, un viņš saprot, ka Latvijas pārstāvji un sabiedrība dara visu, ko salīdzinoši maza valsts spēj izdarīt šajā situācijā. Arhitekts tic, ka šis atbalsts turpināsies, jo Latvijai ar Ukrainu vēsturiski ir izveidojušās pozitīvas un ciešas attiecības.

Iepriekš ziņots, ka neilgi pēc Krievijas prezidenta Vladimira Putina pavēles sākt “militāru operāciju” Ukrainā kaimiņvalstī no dažādām pusēm ceturtdienas rītā iebrucis Krievijas karaspēks. Ukrainas armija iesaistījusies smagās aizstāvēšanās kaujās ar agresoriem.

Rītdien, 26.februārī, plkst.6 notiks Ārlietu ministrijas organizētā transporta reiss no Ļvovas līdz Rīgai. Autobuss aties no hosteļa “Sakura”, kas atrodas netālu no pasta iecirkņa “Nova Poshta Nr.17”.

Reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā Eiropas Savienības (ES) līderi piektdienas rītā noslēdza ārkārtas samitu ar vienošanos noteikt “Maksimālas ietekmes” sankcijas pret Kreiviju, vēršoties pret tās finanšu, enerģētikas un transporta nozarēm.