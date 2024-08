Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Izplatās nāvējošs vīruss, ko pārnēsā odi: pilsētā nosaka komandantstundu







Kādas Masačūsetsas štata pilsētas iedzīvotāji tiek aicināti pēc tumsas iestāšanās palikt mājās, jo pilsētā izplatās nāvējošs vīruss, ko pārnēsā odi, vēsta izdevums “Daily Mail”.

Veselības pārvalde Oksfordā, pilsētā ar 13 300 iedzīvotājiem, kas atrodas apmēram 50 jūdzes uz dienvidrietumiem no Bostonas, ir noteikusi komandantstundu, cerot, ka tas samazinās iespēju, ka cilvēkus sakodīs odi, kas pārnēsā austrumu zirgu encefalītu.

Komandantstunda ieviesta pēc tam, kad pēc četru gadu pārtraukuma kādam iedzīvotājam konstatēta saslimšana ar šo reto un neārstējamo slimību.

Komandantstunda noteikta no plkst. 20.00. Tas ir tikai ieteikums, nevis noteikums, taču pilsētas amatpersonas cer, ka tas cilvēkiem liks palikt mājās moskītu pulcēšanās pīķa stundās, tādējādi samazinot risku saskarties ar tiem.

Ierobežojumi var ietekmēt ārpusskolas programmas un sporta nodarbības, kas var tikt atceltas. Daudzi vecāki, skolēni un sportisti ar to ir neapmierināti, aicinot viņiem pašiem izlemt, cik bīstams viņiem var būt šis vīruss.

2019. gadā Masačūsetsā bija 12 cilvēku saslimšanas gadījumi, no kuriem seši cilvēki nomira. 2020. gadā bija pieci cilvēku saslimšanas gadījumi un viens nāves gadījums.

Saskaņā ar Masačūsetsas Sabiedrības veselības departamenta datiem no 2021. līdz 2023. gadam nebija neviens saslimšanas vai nāves gadījums.

Austrumu zirgu encefalīta vīrusa simptomi parasti sākas četru līdz 10 dienu laikā pēc inficēta oda koduma.

Lielākajai daļai inficēto cilvēku nav simptomu, bet tiem, kuriem saslimšana ir nopietna, ir drudzis, drebuļi, ķermeņa sāpes un locītavu sāpes.

Vieglu saslimšanu gadījumā atveseļošanās ilgst aptuveni vienu līdz divas nedēļas, un cilvēki, visticamāk, pilnībā atveseļosies, ja infekcija neskar centrālo nervu sistēmu.

Tomēr cilvēkiem ar nopietniem saslimšanas gadījumiem var attīstīties meningīts – galvas un muguras smadzeņu pietūkums – vai encefalīts – galvas smadzeņu pietūkums.

Šie simptomi ir drudzis, galvassāpes, vemšana, caureja, krampji, uzvedības izmaiņas, miegainība un pat koma.

Aptuveni 33 procenti cilvēku mirst, nāve parasti iestājas aptuveni divas līdz 10 dienas pēc simptomu parādīšanās.

Cilvēkiem, kuri izdzīvo, paliek smadzeņu bojājumi un ilgstoša invaliditāte, kas prasa ilgtermiņa aprūpi. Viņi var nomirt dažu gadu laikā pēc atveseļošanās no sākotnējās infekcijas.

Katru gadu ASV tiek ziņots tikai par dažiem saslimšanas gadījumiem.

2024. gadā ir ziņots par vēl diviem cilvēku saslimšanas gadījumiem ar šo vīrusu vēl divos štatos – Vermontā un Ņūdžersijā -, un visiem trim ASV pacientiem ir attīstījušies smagi neiroinvazīvi gadījumi.

Eksperti ir nobažījušies, ka temperatūras, mitruma un nokrišņu daudzuma pieaugums varētu izraisīt vīrusa izplatības pieaugumu.

Vīruss izplatās tikai no odiem uz cilvēkiem (un zirgiem), un nenotiek vīrusa pārnešana no cilvēka uz cilvēku vai no dzīvnieka uz cilvēku.

Lai pasargātu sevi no saslimšanas, iedzīvotājiem iesaka valkāt apģērbu ar garām piedurknēm un garas bikses, lietot aizsardzības līdzekļus pret kukaiņiem un izvairīties no moskītu pīķa stundām, kas ilgst no krēslas līdz rītausmai.