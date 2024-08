Foto. EPA/JOEL CARRETT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Eiropā sācis izplatīties jauns vīruss, kas izraisa drudzi ar nosaukumu “Oropush”. Pret to nav vakcīnu, un pats vīruss jau tiek saukts par potenciāli letālu. 2024.gada 9.augustā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs ziņoja, ka 2024.gadā no marta līdz jūlijam Spānijā, Itālijā un Vācijā konstatēti 19 šī vīrusa izraisīta masalu drudža gadījumi: 12 gadījumi – Spānijā, 5 – Itālijā un 2 – Vācijā.

Visi ar drudzi saslimušie ieradušies no Brazīlijas vai Kubas, kur šis vīruss aktīvi “staigā” kopš 2023.gada beigām. 2024. gadā Dienvidamerikas valstīs – Brazīlijā, Peru, Bolīvijā, Kolumbijā un Kubā – ar drudzi saslima aptuveni 8000 cilvēku, visvairāk Brazīlijā.

Kas ir Oropush drudža izraisītājs?

Slimību izraisa vīruss, kas parādījās sliņķu organismā un izplatās caur odu kodumiem. Patiesībā šis vīruss ir zināms jau gandrīz 70 gadu, ar to sabiedrība ir slimojusi arī iepriekš, taču tikai tagad, 2024. gada martā un jūnijā, Brazīlijā reģistrēti 2 nāves gadījumi.

Cik zināms, Oropush netiek pārnēsāts no cilvēka uz cilvēku, un galvenais slimības pārnēsātājs (asinsūcējs Culicoides paraensis) ir plaši izplatīts Amerikā, bet nav sastopams Eiropā. Tāpat Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra speciālisti šaubās, vai Eiropas kukaiņi spēs to izplatīt, tāpēc lokāli iegūtas slimības risks Eiropā tiek uzskatīts par zemu.

Oropush drudzis – slimības simptomi

Parasti slimības simptomi parādās 3.-12. dienā, vienlaikus 40% cilvēku izslimo to bez simptomiem. Pēc 2-7 dienām simptomi izzūd, bet 60% gadījumu tie var atgriezties pēc dažām dienām vai pat nedēļām un izraisīt vājumu un vispārēju nespēku apmēram mēnesi.

Galvenie slimības simptomi ir šādi:

– temperatūra;

– izsitumi;

– galvassāpes;

– sāpes muskuļos un locītavās.

– dažreiz caureja, slikta dūša, vemšana un fotosensitivitāte. Slimība neizraisa iesnas, klepu vai elpas trūkumu.

Oropush vīruss – vai jūs varat pasargāt sevi no tā?

Pret vīrusu nav ne vakcīnu, ne pretvīrusu zāļu, tāpēc ļoti svarīga ir slimības profilakse.

– lietojiet insektu atbaidīšanas līdzekļus – ir svarīgi pārliecināties, ka kukaiņi jūs nekož, īpaši, ja atrodaties potenciāli bīstamā vietā, kur vīruss var izplatīties;

– izmantot moskītu tīklus, kas neļauj kukaiņiem tikt tiem cauri;

– valkāt apģērbu, kas nosedz kājas un rokas;

– izvairieties no odu kodumiem un vērojiet tos 3 nedēļas pēc atgriešanās no valstīm, kur ir sastopams Oropush vīruss.

Ja Jums ir simptomi, kas līdzīgi Oropush simptomiem, jākonsultējas ar ārstu.