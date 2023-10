“Izsaku līdzjūtību!” Bērnu vecāki neesot pat nojautuši, cik “lielu” algu par darbu saņem auklīte pirmsskolas izglītības iestādē Ieteikt







“Facebook” grupā “Atsaucīgo māmiņu forums” kāda valsts pirmsskolas izglītības iestādes auklīte izveidojusi ierakstu, paziņojot, cik lielu algu viņa saņēmusi par iepriekšējo mēnesi. Komentāros redzams, ka daudzi bērnu vecāki pat nav aizdomājušies, cik niecīgs ir atalgojums par šo tik atbildīgo darbu.

Auklīte raksta: “Auklītes alga ir 474 eiro Es jūku prātā. Nostrādātas 22 dienas (168 stundas).” Viņa arī jautā, cik par šādu darbu saņem citas auklītes?

Kāda komentētāja norāda: “Es uzskatu, ka tā ir ņirgāšanās par auklīti. Tiešām. Nopietni? Es pat nenojautu, ka tik maz. Skumji!”

Cita mamma izbrīnīti jautā, kur gan tik maz maksā, uz ko saņem atbildi, ka šāda alga esot daudzās pirmsskolas izglītības iestādēs. Arī sētniekiem esot tāda pati, kas īpaši netaisnīgi šķiet rudenī, kad jāgrābj lapas, un ziemā, kad jātīra sniegs. Jāmostas plkst.5.00. Un arī trauku mazgātājām ēstuvēs tiekot maksāta līdzīga alga. “Visi nevar sēdēt ofisos, kādam arī šie darbi ir jādara. Un šiem cilvēkiem arī ir ģimene, bērni, kas jāpabaro.”

Kāds gan arī zina norādīt, ka tomēr ne visu auklītēm atalgojums ir tik mazs, Mārupes pašvaldībā tas esot 900 eiro bruto.

Vairāki komentētāji iesaka auklītei auklēt bērnus mājās, par to varot nopelnīt ap 5 eiro stundā un jāpieskata tikai viens bērniņš vienlaikus, kas ir ievērojami vieglāk.

“Pilnīgi tas pats. Uz papīra 730 eiro, bet reāli, ja vēl “pasēž” uz B lapas 2 nedēļas vai 8 darba dienas, sanāca knapi 430 eiro. Reāli mēs tik daudz darām, bet tādas kapeikas vien sanāk,” saka kāda cita auklīte.

Tiek norādīts arī uz to, ka aukles darbā nav nepieciešama speciāla izglītība: “Diemžēl auklēm alga ir tāda, kāda ir, jo pastāv uzskats, ka var nemaksāt vairāk, jo par aukli nav jāmācās. Visi cīnās par pedagogu algām, bet aukles aizmirst. Bet kad kaut ko vajag, tad gan zina kā aukli visur pasaukt, auklei kaut ko papildus uzgrūzt un vēl uz galvas “kluci” uzlikt. Darba samaksa nesamērīga, raudiens nāk par netaisnību.”

Neiztikt arī bez pārdomām par kopējo algu sistēmu mūsu valstī: “Tas ir šausmīgi, ka cilvēki, kas strādā bērudārzos, slimnīcās, policijā utt., saņem ļoti mazas algas… Kaut gan viņiem tieši vajadzētu būt lielākām algām… Deputāti savākusies, tāpēc pārējiem nekas nepaliek… Bēdīga realitāte.”

“Izsaku līdzjūtību! Skumji, ka šitā tiek atalgota viena no svarīgākajām profesijām.”

Interesanti, ka vairāki viedokļu paudēji norāda, ka algas apmērs taču bijis zināms, stājoties darbā, līdz ar to nav pamata tagad par to sūkstīties: “Nu, šis bija zināms, parakstot līgumu. Vai arī domājāt, ka saņemsiet bruto algu uz rokas? Tā diemžēl ir, minimālie nodokļi iet nost pat no smieklīgu apjomu algām… Vai nu jāmeklē maksātspējīgāka pašvaldība (ir, kur auklēm lielāka alga) vai cits darbs. Rīgā nezinu vai jebkad maksās normāli.”

Saprotams, ka ar šādu algu pirmsskolas izglītības iestādēm darbiniekus atrast ir grūti, tāpēc daudzviet auklīšu trūkst, kas nozīmē, ka audzinātājas ir spiestas darīt arī auklītes darbu, nesaņemot par to atbilstošas piemaksas.

Te arī kāds komentētājs saliek pa plauktiņiem, kad šis viss varētu mainīties: “Viss ir vienkārši! Situācija mainīsies tikai tad, ja visas (uzsveru – visas!) auklītes uzteiks darbu. Kāpēc maksāt vairāk, ja ir kas strādā arī par šādu attalgojumu? Zinu cilvēkus, kas arī ar augstāko izglītību saņem maz un arī tur princips tas pats… Kamēr būs, kas dara šo darbu par grašiem, tikmēr nekas nemainīsies.”