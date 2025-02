Absurdi izšķērdīgais Pentagons: 1 300 dolāru par kafijas krūzi un par 8000% dārgāki ziepju dozatoru Ieteikt







Ar gada budžetu 850 miljardu dolāru apmērā Pentagons jau sen tiek kritizēts par izšķērdību un neefektīvu aizsardzības programmu pārvaldību, un nesen septīto reizi pēc kārtas neizturēja auditu, raksta Foxnews.com.

Reklāma Reklāma

Prezidents Donalds Tramps un viņa izdevumu samazināšanas komanda Elona Maska vadībā drīzumā plāno pievērsties ASV lielākajam diskrēcijas budžetam.

“Mēs atradīsim miljardiem, simtiem miljonu dolāru vērtu krāpniecību un ļaunprātīgu izšķērdību,” Tramps prognozēja intervijā Fox News žurnālistam Bretam Baieram.

Kongress katru gadu detalizēti piešķir Aizsardzības departamenta (DOD) budžetu, un spiediens samazināt izdevumus varētu radīt plaisu starp republikāņiem un Maska agresīvo pieeju budžeta tīrīšanai.

Maksam un viņa komandai, visticamāk, ir tendence samazināt federālo darbinieku skaitu, taču izmaksu samazināšanas aizstāvji brīdina, ka valsts pārvaldes funkciju nodošana privātajiem līgumu izpildītājiem var novest pie vēl lielākas izšķērdības.

Aptuveni 50% no Pentagona budžeta tiek novirzīti privātiem uzņēmumiem, kas nodrošina programmatūras atbalstu, apmācību, bruņojumu un pat darbojas kā paramilitārie spēki ārvalstu misijās.

“Viens no galvenajiem Pentagona izšķērdības iemesliem ir pakalpojumu līgumi, kas būtībā tiek izmantoti valsts pamatfunkciju izpildei, piemēram, IT atbalstam,” skaidro Džūlija Gledhila no Stimson centra Nacionālās drošības reformas programmas.

Viņa piebilst, ka ārpakalpojumu samazināšana un paša Pentagona administratīvās kapacitātes palielināšana varētu būt efektīvāks veids, kā samazināt izmaksas.

2015. gadā Pentagona vadība pasūtīja pētījumu Aizsardzības biznesa padomei (Defense Business Board), kas atklāja, ka piecu gadu laikā Pentagons varētu ietaupīt 125 miljardus dolāru.

To būtu iespējams panākt, pārskatot līgumus, optimizējot birokrātiju un apvienojot IT sistēmas.

Tika secināts, ka Pentagons maksā 1,014,000 privātiem līgumu darbiniekiem, kas pilda administratīvos darbus, pat nesaskaroties ar frontes līnijām. Tikmēr pašu Pentagona aktīvo militārpersonu skaits ir tikai aptuveni 1,3 miljoni.

Taču šis plāns nekad netika īstenots, un Pentagona vadība centās to “apglabāt”, jo baidījās no budžeta samazinājumiem, liecina The Washington Post pētījums.

Absurda līmeņa pārmaksas – kafijas krūzes par $1,300 un ziepju dozatori ar 8,000% uzcenojumu

2018. gada oktobrī Pentagona ģenerālinspektora birojs veica divu gadu auditu, kurā atklāja, ka Boeing pārmaksāja ASV Gaisa spēkiem par rezerves daļām.

Reklāma Reklāma

Tostarp atklājās, ka Gaisa spēki bija pārmaksājuši:

– 8,000% virs tirgus cenas par ziepju dozatoriem, kas kopumā izmaksāja 149,072 dolārus.

– 1 miljonu dolāru par 12 rezerves daļām transporta lidmašīnām C-17.

Šis gadījums sekoja 2018. gada Kongresa izmeklēšanai, kas atklāja, ka ASV Gaisa spēki maksā 1,300 dolārus par katru uzsildāmo kafijas krūzi, kas tiek izmantota KC-10 tankkuģu lidmašīnās. Kad krūzēm salūza rokturi, tās netika salabotas – tā vietā Pentagons tās vienkārši nomainīja, tērējot 32,000 dolārus par 25 krūzēm.

Šie atklājumi tikai pastiprina bažas par to, cik efektīvi tiek izmantoti nodokļu maksātāju dolāri.

Ņemot vērā iepriekšējās neizmantotās iespējas samazināt budžetu un nesenās šokējošās pārmaksas, Trampa komanda un Department of Government Efficiency (DOGE) ir gatavi “iztīrīt” Pentagona izdevumus.

Tas var izraisīt konfliktu ar Kongresu, jo daudzi republikāņi nevēlas apcirpt aizsardzības budžetu, bet Maskam un Trampam ir stingra apņemšanās cīnīties pret valsts izšķērdību.

Vienu gan var teikt droši – Pentagona finansējums tuvākajos mēnešos tiks rūpīgi pārbaudīts, un iespējams, tiks samazināti simtiem miljardu dolāru izdevumi.