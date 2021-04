Ilustratīvs attēls Foto: AP/SCANPIX/LETA

Psihoterapijas seansus nodrošinās ar virtuālās paplašinātās realitātes palīdzību







“Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Informācijas tehnoloģiju uzņēmums “TietoEVRY” sadarbībā ar Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centru izstrādā virtuālās terapijas laboratoriju.

Pilotprojekta mērķis paredz nodrošināt pacientiem psihoterapijas seansus ar virtuālās paplašinātās realitātes palīdzību.

“Tā ir veiksmīga sadarbība starp garīgās veselības profesionāļiem un informācijas tehnoloģiju ekspertiem ne tikai Latvijā, bet arī Somijā. Virtuālās terapijas laboratorija ir inovāciju solījums padarīt šādus pakalpojumus cilvēkiem pieejamākus, tāpēc nākotnes ambīcija ir šo terapijas metodi izmantot arī reģionos,” pauž informācijas tehnoloģiju uzņēmuma “TietoEVRY” Latvijas filiāles vadītāja Valērija Vārna.

“TietoEVRY” kopā ar Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centru parakstījis memorandu par virtuālās terapijas laboratorijas izveidi, lai nodrošinātu augsti kvalificētus, uz pierādījumiem balstītus garīgās veselības pakalpojumus bērniem un pusaudžiem Latvijā.

Virtuālās terapijas laboratorijas izstrāde ir uzsākta, to nodrošina “TietoEVRY” Latvijas filiāles speciālisti sadarbībā ar ekspertiem no “TietoEVRY” globālā “Center of Enhanced Reality”, kā arī Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centru.

Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs Nils Sakss-Konstantinovs norāda garīgās veselības ieguvumus: “Bērniem saprotama un interesanta metode, kas arvien plašāk tiek izmantota pasaulē, lai palīdzētu mazināt datora un mobilo telefonu atkarības riskus, koncentrēšanās problēmas, stresa un agresijas pazīmes, kā arī citus biežākos garīgās veselības traucējumus bērnu un jauniešu auditorijā.”

Kā liecina Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra veiktais pētījums, Covid-19 pandēmijas laikā garīgā veselība ir pasliktinājusies vairumam jeb 74% jauniešu, no kuriem gandrīz katrs ceturtais atzīst, ka garīgā veselība ir ļoti pasliktinājusies.

Garīgās veselības pasliktināšanās galvenās sekas ir ne vien grūtības mācīties, nomāktība, depresija, uzmācīgas domas un aizkaitināmība, bet arī pārmērīga datora un sociālo mediju lietošana.