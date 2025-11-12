Izvēloties vietējos pārtikas produktus, mēs stiprinām Latviju 0
Patriotu mēnesī Zemkopības ministrija aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju pievienoties iniciatīvai “Pašu produkts – pašu spēks” un, kad vien tas iespējams, pirkt pašu valstī izaudzētos un ražotos pārtikas produktus. Regulāra vietējo produktu izvēle ne tikai atbalsta Latvijas ražotājus, bet arī stiprina mūsu valsts tautsaimniecību.
Izvēloties vietējos produktus, mēs atbalstām ilgtspējīgu ražošanu, sniedzam valsts ekonomikai simtos miljonos eiro mērāmu ieguvumu un palīdzam tālāk augt un attīstīties Latvijas zemnieku saimniecībām un lauksaimniecības produktu ražotājiem. Aizstājot importētos pārtikas produktus ar Latvijā ražoto preci, mēs ne vien spēcinām Latvijas lauku saimniecības, bet ievērojami pildām arī valsts budžetu. Zemkopības ministrs Armands Krauze (ZZS) uzsver: “Katrs Latvijā audzētais auglis vai dārzenis, katrs pašu valstī ražotais pārtikas produkts, ko veikalā ieliekam savā pirkumu grozā, vienlaikus ir arī atbalsts izglītībai, veselībai un aizsardzībai. Latvijā audzētie pārtikas produkti ļauj justies drošiem par rītdienu, jo tieši mūsu zemnieki, pārtikas ražotāji un zivsaimnieki būs tie, kas krīzes situācijā nodrošinās savas valsts cilvēkus ar stratēģisko resursu – pārtiku. Tāpēc atbalstīsim savējos, tā atbalstot arī Latvijas valsti, mūsu pašu un mūsu bērnu nākotni.”
Pārtikas produkcijas piegādātāji no citām valstīm var piedāvāt lielāku produktu apjomu un līdz ar to arī zemāku cenu. Savukārt vietējās produkcijas plusi ir produkcijas pašmāju izcelsme, tās izsekojamība, svaigums, īsākas pārtikas ķēdes un stabila piegāde. Jo vairāk ar saviem maciņiem “balsosim” par vietējo produkciju, tā panākot tās tirdzniecības apjomu pieaugumu, jo vairāk kritīsies arī šo pārtikas produktu cena.
Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Ģirts Krūmiņš aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju Patriotu mēnesī savu patriotismu izrādīt ne vien piespraužot pie krūtīm Latvijas karodziņu, bet arī atbalstīt lauksaimniekus pērkot pašmāju produktus.
“Esam Zemkopības ministrijā neatlaidīgi strādājuši, lai iedzīvotājiem Latvijas produktus veikalu plauktos būtu vieglāk pamanīt. Piemēram, veikalos Latvijā ražotiem produktiem pie cenu zīmes būs karodziņš Latvijas karoga krāsās vai arī uzraksts “Ražots Latvijā”. Zemkopības ministrija turpina arī popularizēt vietējās izcelsmes pārtikas produktus publiskajā ēdināšanā, tostarp arī ar publiskā iepirkuma noteikumu pilnveidošanu, un aicina to darīt arī citas valsts un pašvaldību institūcijas. Mūsu pārtikas ražotāji ar savu darbu pierādījuši Latvijā ražotās pārtikas augsto kvalitāti un tās konkurētspēju kā vietējā, tā eksporta tirgū. Mēs ticam Latvijas ražotāju spēkam un aicinām ikvienu ikdienā ar savu izvēli parādīt, ka Latvijas produkti ir nepieciešama un neaizstājama Latvijas vērtība.”