Vai pašvaldība var ietekmēt izglītības kvalitāti?

“Var, bet svarīgi ir runāt par skolotāju labbūtību. Daudz runājam par skolēnu, mobingu, vidi bērniem, bet, ja skolotāja darba vide ir lieliska – atbalsts, atalgojums, tad arī mācību vide kopumā uzlabojas. Nerunājam pietiekami par skolotāju prestižu. Piemēram, kad satiekam uzņēmējus, viņi ir cienījami cilvēki, mēs viņus respektējam sabiedrībā, bet skolas direktors ir tikai iestādes vadītājs, kurš sabiedrības acīs, iespējams, tik augstu lomu nespēlē. Mēs cienām ārstus, advokātus, juristus, bet ar skolotājiem ir citādāk. Ir ļoti svarīgi, kā valsts amatpersonas izturas pret skolotājiem, atcerēsimies Siliņas izteikumus piketā, ja tur būtu stāvējuši aktieri, viņa tā nebūtu izteikusies pret mūsu cienījamiem māksliniekiem! Ja valsts neciena pedagogus, kāpēc lai vecāki to darītu?” TV24 raidījumā “Rīga gatava?” par izglītības sistēmas problēmām runā Anita Muižniece, bijusī izglītības un zinātnes ministre, „Latvijas attīstībai” biedre, privātās mākslu skolas „Kultūras Patnis”.

Jau ziņots, ka no 2025.gada 1.janvāra visiem pedagogiem, tai skaitā augstskolu pasniedzējiem, par 2,6% pieaugs zemākā darba algas likme, trešdien ārkārtas sēdē nolēma valdība.

No 1.janvāra visu pedagogu zemākā darba algas likme būs 9,79 eiro. Par slodzi 40 stundas nedēļā pedagogi varēs saņemt vismaz 1566 eiro.

Pieaugums ir par 5,9 procentpunktiem mazāks, nekā sākotnēji paredzēja pedagogu darba samaksas grafiks. Atbilstoši tam pedagogu atalgojuma likmei no janvāra būtu jāpieaug līdz 10,35 eiro par darba stundu.

Mazāks atalgojuma likmes pieaugums saistīts ar to, ka pedagogu darba samaksas palielināšanai 2025.gada valsts budžetā papildus paredzēti 30 miljoni eiro. Vienlaikus algas likmes pieaugums valstij izmaksās 25,2 miljonus eiro.

Kur tiks novirzīti ietaupītie 4,8 miljoni eiro, pagaidām nav zināms, žurnālistiem pēc valdības sēdes sacīja izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša (JV).

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētāja Inga Vanaga valdības sēdē aicināja ietaupīto novirzīt sporta pedagogu atalgojuma celšanai.

Lai nodrošinātu pieaugumu, palielinātas viena izglītojamā izmaksas. Piemēram, bērnam pirmsskolas izglītības programmās mērķdotācijas apjoms palielināts no 129,44 eiro uz 132,81 eiro, 1.-6.klases skolēnam – no 121,93 eiro uz 125,10 eiro, 7.-9.skolēnam – no 157,12 eiro uz 161,21 eiro, bet 10.-12.klases skolēnam – no 168,84 eiro uz 173,23 eiro.

Par 3,65 eiro palielināts mērķdotācijas apmērs 1.-9.klases skolēniem slimnīcās un sociālās aprūpes iestādēs, kurās īsteno ilgstoši slimojošo bērnu un skolēnu izglītošanu ārpus izglītības iestādes un pamatizglītības programmās ar augstākiem plānotajiem rezultātiem.

Savukārt par 3,87 eiro palielināts mērķdotācijas apmērs 1.-12.klases izglītojamiem, kuri apgūst speciālās izglītības programmas speciālās izglītības klasēs (grupās) vai iekļaujoši vispārējās izglītības iestādēs un neklātienes un tālmācības vispārējās izglītības programmās.