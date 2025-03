“Ja rīt būtu gaisa trauksme…” Baiba Bļodniece komentē gadījumu, kad krāpnieki VUGD vārdā sūtīja īsziņas par bumbu patvertnēm Ieteikt







“Tas var būt ir tāds neveiksmīgs joks, kā [iekšlietu] ministrs teica, vai tikpat labi tā var būt apzināta kampaņa no mūsu naidīgajām kaimiņvalstīm, kas ir kā hibrīdoperācijas,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” sacīja domnīcas “Ziemeļeiropas politikas centrs” vecākā eksperte, LA biedre Baiba Bļodniece, komentējot izskanējušo ziņu par to, ka krāpnieki Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) vārdā izplatījuši īsziņas, kurās iedzīvotājiem prasīts nekavējoties sniegt informāciju par tuvākajām patvertnēm.

Reklāma Reklāma

“Šāda tipa operācijas klasiski tiek rīkotas, lai mazinātu uzticību valsts varai. Viņi parasti akcentē arī īstas problēmas, kas satrauc sabiedrību. Ļoti reti tādas operācijas ir neticamas, jo tad tām zūd jēga,” turpināja paust viedokli Bļodniece. Līdz ar to šim gadījumam būtu “jāizkristalizē vairāki jautājumi”, no kuriem viens ir par lietotnes “112” aplikāciju. “Tā ir vienīgā aplikācija, kurā krīzes brīdī varēs uzzināt par bumbu patvertnēm. Tāpēc šis gadījums ir tāds, ka vajadzētu saprast, kas tur īsti slēpjas apakšā, kur ir tā problēma, kāpēc cilvēki uz šo pavilkās,” piebilda viņa.

Domnīcas “Ziemeļeiropas politikas centrs” vecākā eksperte norādīja, ka viņa fundamentāli nepiekrīt Iekšlietu ministrijas nostājai, kas ir pretstatā Igaunijai un Lietuvai, kur iedzīvotāji visas bumbu patvertņu adreses un vietas var redzēt publiski mājaslapā. “Tad mums savukārt Iekšlietu ministrija ir izdomājusi, ka šos datus vajag no cilvēkiem slēpt un tos parādīt tikai krīzes brīdī. Un tad pēc lokācijas jūs varēsiet noteikt, kur jums 300 metru attālumā atrodas bumbu patvertne,” uzsvēra Bļodniece.

Tādēļ viņa TV24 raidījumā “Preses klubs” akcentēja lielāko problēmu šajā jautājumā, ka tikai aptuveni 10% no Latvijas iedzīvotājiem ir ielādējuši savos mobilajos tālruņos “112” aplikāciju, ko atzina pats iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis LTV raidījumā “Rīta panorāma”.

“Viņi to vispār nepazīst! Līdz ar to, ja rīt būtu kaut kāda gaisa trauksme un jums vajadzētu saprast, kurā vietā un kā reaģēt, tad jūs sāktu mēģināt sākt lādēt aplikācijas. Un mēs zinām, kas notika Ukrainā kara sākumā, kad nebija nekādi sakari. Līdz ar to tā problēma ar bumbu patvertnēm ir kopš 2022.gada 24.februāra, kad Ukrainā sākās pilna mēroga uzbrukums [no Krievijas puses], un bumbu patvertņu tēma nav atbildēts jautājums sabiedrībai. Tādēļ ir viegli taisīt šādas provokācijas tāpēc, ka cilvēki nezina, viņiem liekas, ka varbūt kaut ko sāk darīt, varbūt tāpēc kaut ko sūta [VUGD],” sacīja Bļodniece TV24 raidījumā, komentējot krāpnieku izsūtītās īsziņas VUGD vārdā par bumbu patvertnēm.