"Ja tas nebūtu tik bēdīgi, tas būtu smieklīgi!" – Ilze Jurkāne uzskata, ka Šlesers uzvedas kā Tramps







TV24 raidījumā “Ziņu TOP” viesojās finansiste Ilze Jurkāne. Sarunā ar žurnālisti Anitu Daukšti viņa diskutēja par “populistu partijām” un sacīja, ka Ainārs Šlesers nekautrējoties izmantot partijas nosaukumā un savos solījumos tos pašus saukļus, ko savulaik ASV bijušais prezidents Donalds Tramps.

“Brīžem bija ļoti nekonsekventi lēmumi un ar to lielo biedēšanu… Lieldienās neviens nedrīkst būt ne ar vienu kopā. Ja esmu cilvēks, kas dzīvo viens pats, tas ir ļoti skarbi. Cilvēkiem sāpēja sirds un to viņi atceras,” – kovidlaika ierobežojumus atceras Ilze Jurkāne un piebilst, ka tās partijas, kas tagad veidojas, viņasprāt, to izmanto.

“Acīmredzot ir kaut kāda “pareizā” poga, kas nav pareizi no morālā viedokļa. No politiskā viedokļa – Šlesers sevi pilnīgi modelē pēc Trampa! Nekautrējas izmantot to pašu lozungu – Latvija pirmajā vietā. Ja tas nebūtu tik bēdīgi, tas būtu smieklīgi. Bet, protams, tas izraisa zināmas bažas,” – atzīstas finansiste.