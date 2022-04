Trostjanecas pilsēta apmēram 400 km uz austrumiem no Kijivas, ko kontrolē Ukrainas armija. Foto: Felipe Dana/AP/SCANPIX

“Gribas vēlreiz un vēlreiz prasīt viņiem piedošanu”, Eduards Krasirovs, Maskavā Ieteikt







Eduards Krasirovs, Maskavā, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pietiek ar vienu pašu Mariupoli, kas noslaucīta no zemes virsas. Bet cik šādu vietu ir visā Ukrainā… Cik sagrautu, nodedzinātu māju Kijivā, Harkivā, Čerņihivā, Sumos. Citās pilsētās un pilsētiņās, kuru nosaukumu iepriekš nezināju. Tādas pašas daudzstāvu paneļu mājas, kādā mitinos es Maskavā, tagad pārvērstas drupās. Sāpīgi lasīt pazīstamu un nepazīstamu cilvēku stāstus sociālajos tīklos, kas arī nav pieejami visiem. Varbūt tas izklausīsies banāli, bet tādēļ muļķīgi, taču tā ir patiesība: īstenībā trūkst vārdu, lai adekvāti aprakstītu visu, ko jūtu un par ko domāju.

Visas šīs dienas kopš drausmīgā 24. februāra rīta vajā un nedod mieru tikai viens jautājums: kādēļ tas viss? Kā vārdā? Kādēļ nogalināti tūkstošiem cilvēku un miljioniem pārējo salauzta dzīve?

Naivi domāt, ka Putins par tādu ir kļuvis. Viņš vienmēr bijis tāds. Ne velti reiz padomju impērijas sabrukumu nosauca par “lielāko ģeopolitisko katastrofu”. Toreiz visi nodomāja, ka viņš vienīgi nožēlo pagātni. Izrādījās – domā par nākotni. Domā par to, kā atjaunot šo impēriju ar tēraudu un asinīm.

Ar vienpersonisku varu, ar daudziem specdienestiem, kas uzraudzīja tautu un cits citu. Ar vienpartijas (faktiski) sistēmu, kuras augšgalā atradās partija, kuru vienoja nevis ideoloģija, bet uzticība vadonim, kurš pie tam pats nekad nav bijis šīs partijas biedrs. Par personīgo uzticību viņiem bija atļauts viss. Neierobežota zagšana, totāla korupcija, slepkavības. Jā, slepkavības arī. “Es nemaz nenosodu tos, kam villas Maiami vai Franču Rivjērā, kas nespēj iztikt bez fuagrā, austerēm…” saka viņš tagad.

Taču viņš nespētu neko izveidot, ja Krievija, ja krievi un ne tikai krievi, paši to negribētu. “Putins atbilst Krievijai,” tālajā 2004. gadā teica nu jau citā saulē esošais Boriss Ņemcovs. Taču runa nav tikai par to. Krievija izrādījās atbilstoša Putinam. Tā ir realitāte. Kā lai domā citādi, ja visā valstī pazīstami aktieri, režisori, rakstnieki viens pēc otra dodas uz stadiona centru un stāsta par to, kādu lepnumu viņi izjūt “par mūsu armiju”. Viņiem priecīgi aplaudē 200 tūkstoši skatītāju, vicinot karogus.

Tikai nevajag visu novelt uz propagandu un propagandistiem, kas gadiem ilgi stāstījuši no TV ekrāniem, ka visapkārt ir ienaidnieki un visa pasaule ir pret Krieviju. Ļoti gribētos kļūdīties, negribas tā domāt, taču visu laiku nonākam pie viena. Putins atsedzis “dārgo Krievijas iedzīvotāju” dvēseles dzīles un izlaidis no tām visu ļaunumu, skaudību, ienaidu, kam šķita, nav no kurienes rasties, taču tas pēkšņi izšļācās no kaut kādām zemapziņas dzīlēm, nomācot visas citas jūtas. Neatstājot vietu pat vienkāršai līdzjūtībai.

Tiesa, ne jau visiem. Taču patiesība ir tāda, ka citādi domājošo ir ļoti maz. Varbūt divi trīs simti tūkstoši. Uz visiem 140 miljoniem tas ir ūdens piliens jūrā. Un ar katru dienu, ar katru Turcijas aviolīnijas reisu Maskava–Stambula šādu cilvēku kļūst aizvien mazāk.

Viegli pielikt Ukrainas karogu savam profilam soctīklos. Viegli uzrakstīt: “Turieties, mēs ar jums,” taču tā nebūs patiesība. Tādēļ, ka es neesmu ar jums. Neesmu tur, kur norisinās apšaudes un bombardēšana, neatrodos Mariupoles teātra drupās. Nekad vairs nespēšu atbraukt uz Ukrainu. Nespēšu skatīties acīs ļaudīm, kas tieši šobrīd piedzīvo visu šo murgu. Brīdī, kad rakstu šo tekstu savā datorā. Gribas vēlreiz un vēlreiz prasīt viņiem piedošanu par to, ko pastrādājuši un turpina īstenot ļaudis, kas runā un domā ar mani vienā valodā.

Ja to vispār iespējams piedot.