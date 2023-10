“Ja ukraiņi sasniegs šo šoseju, tad Bahmutas dienas būtu skaitītas.” Slaidiņš stāsta par nozīmīgu autoceļu, kurp krievi nosūtījuši ap 50 000 karavīru Ieteikt







“Pie Bahmutas iet karstas, smagas kaujas – ukraiņi joprojām cenšas pārraut šo Krievijas aizsardzību, kas ir veidota uz dzelzceļa,” tā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” sacīja NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš, stāstot par aktualitātēm frontē Ukrainā.

“Ukraiņi ir ieķērušies Kudrjimivkas ciema rietumu nomalē. Un starp Kliščijivku un Andrijivku, izprotot situācijas nopietnību, krievi ir iesaistījuši divas svaigas motostrēlnieku brigādes un mēģina atspiest ukraiņu vienības, kuras ir ieņēmušas, jau pārgājušas pāri šai dzelzceļa līnijai,” tā pastāstīja NBS majors Slaidiņš.

Ņemot vērā visas krievu aktivitātes, Ukrainas bruņoto spēku temps ir samazinājies un vērtējams kā minimāls, uzsvēra Slaidiņš, TV24 raidījumā rādot kartē notiekošās aktivitātes uz dienvidiem no Bahmutas Ukrainā.

“Bahmuta ir un paliek priekš Putina militārpolitiska nozīme, un tās zaudēšana var radīt kaut kādu pagriezienu karā, jo zinām, ar kādām grūtībām Krievijas spēki viņu iekaroja, un, ja viņi tagad zaudēs, tad tas atkal, protams, būs kritiens,” norādīja Slaidiņš.

Runājot par ukrainas artilēriju, NBS majors pavēstīja, ka viņi darot visu, lai nepieļautu krievu aizsardzības jaunu līniju izveidošanos gar šoseju M-03. “Ja ukraiņi sasniegs šo šoseju, nu, tad es domāju, ka Bahmutas dienas būtu skaitītas, bet līdz tam vēl ir jāpaiet laikam,” teica Slaidiņš.

Vai tiešām tik liela ir šīs šosejas M-03 nozīme? “Jā, protams! Tas ir ceļš uz Bahmutu pa taisno iekšā – tas ir manervu koridors pa ievirzīšanās maršrutu. Pēc pirmām ziņām, krievi ir iesaistījuši ap 50 tūkstošus karavīru taisni kaujās dienvidos no Bahmutas. Tas ir daudz,” uzskata NBS majors, stāstot par notikumiem Bahmutas sektorā.

Jau ziņots, ka Aizvadītajās dienās Ukrainas spēki nedaudz pavirzījušies uz priekšu uzbrukumos Bahmutas pievārtē un Zaporižjas apgabala rietumos, secinājuši ASV Kara pētniecības institūta (ISW) analītiķi.

Institūta ziņojumā par situāciju frontē 5.oktobrī tika norādīts, ka Ukrainas spēki turpina sauszemes uzbrukumus pie dzelzceļa līnijas starp Kliščijivku, kas atrodas septiņus kilometrus uz dienvidrietumiem no Bahmutas, un Andrijivku, kas atrodas desmit kilometrus uz dienvidrietumiem no Bahmutas. Ukrainas armijas ģenerālštābs paziņojis par daļējiem ukraiņu panākumiem šo apdzīvoto vietu tuvumā.

Trešdien publicēti attēli liecina, ka Zaporižjas apgabala rietumos ukraiņu spēki nedaudz pavirzījušies uz austrumiem no Novoprokopivkas, kas atrodas piecus kilometrus uz dienvidaustrumiem no Robotines. Ukrainas armijas ģenerālštābs ziņoja par daļējiem panākumiem uz rietumiem no Rabotines, bet vairāki Krievijas avoti apgalvoja, ka ukraiņu spēki pietuvojušies Krievijas tranšeju līnijai pie Robotines – Kopani, kas atrodas piecus kilometrus uz ziemeļrietumiem no Robotines, lasāms ISW ziņojumā.

Tikmēr Krievijas spēki turpinājuši ierobežotus pretuzbrukumus pie Bahmutas, tomēr uz priekšu nav pavirzījušies.

Ukrainas armijas ģenerālštābs ziņo, ka trešdien Krievija uzbrukusi gandrīz visos frontes virzienos. Zaporižjas virzienā Ukrainas aizsardzības spēki veiksmīgi atsituši ienaidnieka uzbrukumus Zaporižjas apgabala Verboves un Robotines rajonos. Bahmutas virzienā okupanti neveiksmīgi centušies atgūt zaudētās pozīcijas Doneckas apgabala Hrihorivkas un Andrijivkas rajonos.