Vai tev ir gods pazīt kādu no šiem reto vārdu īpašniekiem? Latvijā ir 25 Līgoņi un viens Līgo 0
Latvijā šā gada sākumā bija reģistrēti 25 iedzīvotāji ar vārdu Līgonis, liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtā informācija.
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Tai skaitā divos gadījumos vārds Līgonis bija kā otrais.
Tāpat šā gada sākumā valstī bija reģistrēts viens iedzīvotājs ar vārdu Līgo, viens Līgons un divi Līgotņi.
Latvijā ir arī 50 personas ar uzvārdu Līgotnis un 53 Līgotnes.