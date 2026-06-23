Līgo vakars un Jāņu nakts Rīgā. Foto – LETA

Vai tev ir gods pazīt kādu no šiem reto vārdu īpašniekiem? Latvijā ir 25 Līgoņi un viens Līgo 0

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LETA
8:34, 23. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Latvijā šā gada sākumā bija reģistrēti 25 iedzīvotāji ar vārdu Līgonis, liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtā informācija.

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Tai skaitā divos gadījumos vārds Līgonis bija kā otrais.

Tāpat šā gada sākumā valstī bija reģistrēts viens iedzīvotājs ar vārdu Līgo, viens Līgons un divi Līgotņi.

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Latvijā ir arī 50 personas ar uzvārdu Līgotnis un 53 Līgotnes.

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