Jānis Jenzis: "Tas, ko mēs iekaļam no galvas, vairs nebūs nepieciešams pēc 5-10 gadiem. Mākslīgais intelekts pārņems visu!"







“Es esmu daudz domājis par mācību saturu, kas tiek prasīts eksāmenā. Saistībā ar mākslīgā intelekta attīstību tas, ko mēs mācāmies un iekaļam no galvas, vairs nebūs nepieciešams pēc 5-10 gadiem. To visu mēs dabūsim no mākslīgā intelekta,” tādu viedokli TV24 raidījumā “Preses klubs” pauda Latvijas restorānu biedrības prezidents, “Opera Hotel” ģenerāldirektors Jānis Jenzis, diskutējot par izglītības nozari un eksāmeniem skolās.

“Ir jātrenē un jāmāca citas spējas – loģiskā domāšana, radošums, kā pielietot un apstrādāt šo informāciju, kā analizēt, atrast dažādus avotus un salīdzināt. Būs vajadzīgas citas spējas! Es biju starptautiskā konferencē Berlīnē, kur izvirzīja tādu pavisam drosmīgu tēzi – pēc desmit gadiem būs palikušas tikai 30% no profesijām tādā veidā, kādā mēs tās šodien pazīstam. Mākslīgais intelekts pārņems visu,” uzsvēra Jenzis TV24 raidījuma diskusijā par izglītības jautājumiem.

Līdz ar to Jenzis domā, ka mums Latvijā vajadzētu “proaktīvi domāt”, un skolēniem nevajadzētu mācību saturu, piemēram, formulas “iekalt uz eksāmenu”, bet gan iemācīties tās pielietot un spēt radīt ko jaunu. “Katrs ir izkritis kādā eksāmenā, bet es domāju, ka kopīgiem spēkiem un arī Izglītības ministrijai jādomā par to, kā varbūt palīdzēt bērniem ar kaut kādiem digitāliem rīkiem vai risinājumiem, lai viņiem būtu vieglāk uztvert [mācību vielu], nevis aizliegt un ierobežot,” rosināja Latvijas restorānu biedrības prezidents Jenzis.

Plašāk skatieties pievienotajā video!