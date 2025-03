Arno Jundze: “Rakstnieku vārdā dažos tirgos parādās grāmatas, kuras ir sarakstījis mākslīgais intelekts” Ieteikt







“Mākslīgais intelekts ir viena laba lieta. Tas ienāks pasaulē un mums ar to ir vienkārši jāsamierinās,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” sacīja rakstnieks, Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētājs, TV24 raidījuma “Grāmatu kods” vadītājs Arno Jundze, diskutējot par mākslīgo intelektu un tā jūtamo klātbūtni grāmatu nozares tirgū.

Reklāma Reklāma

“Pie visiem normāliem scenārijiem tas [mākslīgais intelekts] būs, bet mums tas ir pareizi un labi jāsagaida. Bet, teiksim, mums te un Eiropā, pasaulē rakstnieku lielais uztraukums ir par to, ka rakstnieku vārdā jau dažos tirgos parādās grāmatas, kuras ir rakstījis mākslīgais intelekts. Reāli grāmatu tirgū ir neesoši klasiķu darbi,” zināja teikt rakstnieks Jundze.

Tāpat Jundze TV24 raidījumā pauda satraukumu par Nobela prēmijas piešķiršanu rakstniekiem. “Nu tagad ir 10 autori un vienpadsmitais ir it kā autors, bet varbūt to ir uzrakstījis dators… Kā tā komisija tagad var pateikt, kas ir mašīndarbs, bet nav autora darbs pēc tās definīcijas? Ir daudz tādas lietas,” teica Jundze, vēršot uzmanību uz to, ar ko šobrīd nākas saskarties rakstniekiem un citu autora darba veicējiem mākslīgā intelekta uzplaukuma laikā.

Rakstnieks vēl pieminēja, ka mākslīgais intelekts ietekmē arī grāmatu ilustratoru un dizaina veidotāju gadu desmitiem ierasto darba rutīnu. Lielākoties tas pagaidām attiecas uz bērnu grāmatu tirgu.

“Pazīstami ilustratori paliek bez darba tāpēc, ka mašīna uzzīmē ātrāk, labāk, smukāk. Tā ir viena lieta, ka pēkšņi atzītiem autoriem nav darba. Otra lieta – tie, kas bija tulkotāji no vienas valodas uz otru, tagad viņiem lūdz: ai, tu te parediģē to, ko man te mākslīgais intelekts ir iztulkojis! Viņi paliek faktiski par korektoru un zaudē profesiju. Tas ir tā kā tajā veikalā, kur ir automātiskās kases. Cik tev tie kasieri vajadzīgi? Nu pusi mēs varam mierīgi ieekonomēt. Tā kā šīs lietas ir ļoti jāskatās – ir jānodala tās autora lietas no mākslīgā intelekta, un tad ir viss kārtībā,” uzsvēra rakstnieks Jundze TV24 raidījumā “Preses klubs”.