Foto: Ieva Lūka/LETA

Jārespektē arī remonta sarkanais Ieteikt







Atis Jansons, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Nav runa par pilsētas krustojumiem. Pavasarī un vasarā šo brīvību ierobežojošo signālu daudz arī uz lielceļiem. Besī ārā, kā saka… Sevišķi tad, ja liegums formāls, vien laikā programmēts, un nekādi neatbilst konkrētajai satiksmes situācijai. Nu nav šobrīd to pretim braucošo! Maucam…

Reversās satiksmes posmos transportam nav iespējas izmainīties, tādējādi, neievērojot luksofora signālus, autobraucēji apgrūtina pārvietošanos sev, citiem ceļu lietotājiem, kā arī traucē remontdarbu gaitu un apdraud strādnieku drošību.

Ventspils šosejas (A10) būvdarbu posmā no Kūdras līdz pagriezienam uz Smārdi, kur pašlaik ieviesti pieci pagaidu luksofora posmi, jau vairākkārt konstatēts, ka daļa autovadītāju iebrauc reversās kustības posmā pie sarkanā luksofora signāla. Tas noved pie vēl lēnākas satiksmes, lielākiem sastrēgumiem un avārijas situācijām.

Valsts autoceļu tīklā būvdarbi patlaban notiek gandrīz 80 posmos, atkarībā no veicamajiem darbiem daudzos satiksme tiek organizēta pa vienu braukšanas joslu ar pagaidu luksoforu vai satiksmes regulētāju palīdzību. Visvairāk reversās kustības posmu ir uz reģionālajiem autoceļiem. Rīga–Ērgļi (P4) posmā no Rīgas apvedceļa (A5) līdz pagriezienam uz Tīnūžiem ir līdz septiņiem luksofora posmiem, seši pagaidu luksofori ir uz autoceļa Smiltene–Gulbene (P27) posmā no pagrieziena uz Ranku līdz Gulbenei, kā arī uz autoceļa Butnāri–Saldus–Ezere (P105) no Kursīšiem līdz Lietuvas robežai, bet četri – autoceļa Pļaviņas–Madona–Gulbene (P37) posmā no Madonas līdz Dzelzavai. Tādēļ iepriekš izpēti rītdienas maršrutu un, ja nepieciešams, mosties pusstundu agrāk. Sarkano signālu ignorēšana situāciju tikai vēl vairāk sabojās.