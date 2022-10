Publicitātes foto

Jaudīga telpu uzkopšanas tehnika ikviena vajadzībām Ieteikt







Tīrs un sakopts mājoklis vai darba vide, kurā ikdienā uzturamies ir viens no faktoriem, kas ne tikai ietekmē mūsu ikdienas labsajūtu, bet arī veido priekšstatu par mums. Tāpēc regulāri veltām laiku tam, lai savu apkārtējo vidi uzturētu tīru un estētisku. Lai uzkopšanas darbus paveiktu pēc iespējas ērtāk, ātrāk un efektīvāk, ir svarīgi izvēlēties funkcionālu un uzticamu uzkopšanas tehniku. Kärcher zīmola produktu klāstā ir atrodamas modernas un jaudīgas ierīces, kas ļauj ātri tikt galā ar jebkuriem putekļiem un netīrumiem.

Bezvadu elektriskās slotas – vienmēr pa rokai

Uzkopšanas darbi no mums prasa diezgan daudz laika un pūļu. Par laimi, Kärcher elektriskā slota ar akumulatoru ir viens no risinājumiem, kas būtiski atvieglo mājas uzkopšanas darbus. Kärcher bezvadu elektriskā slota ir kompakts, taču jaudīgs tīrīšanas risinājums, kas lieliski iederas visur, kur putekļu sūcējs vai slota ir mazāk piemēroti. Pateicoties jaudīgajam akumulatoram, elektriskā slota sniedz neierobežotu pārvietošanas brīvību, spējot piekļūt pat grūtāk aizsniedzamās vietās, piemēram, zem mēbelēm. Ierīces kompaktais un parocīgais izmērs to ļauj uzglabāt vienmēr pa rokai un gatavu darbam. Tai ir ietilpīgs un viegli iztukšojams gružu nodalījums.

Viegli lietojami putekļu sūcēji

Gandrīz ikvienas mājsaimniecības neatņemama sastāvdaļa ir putekļu sūcējs. Tas rūpējas par tīru apkārtējo vidi, kā arī mājas iemītnieku veselību, tāpēc ir vērts izvēlēties uzticamu un jaudīgu uzkopšanas palīgu. Kärcher sortimentā ir atrodami ikviena lietotāja un mājsaimniecības vajadzībām atbilstoši, kas sniedz maksimālu komfortu un tīrību.

Putekļu sūcējs ar akumulatoru

Putekļu sūcējs ar akumulatoru nodrošina maksimālu pārvietošanās brīvību, spējot piekļūt jebkurai vietai un būtiski atvieglojot uzkopšanas darbus. Kärcher akumulatora putekļu sūcējs ir teicama izvēle, kas sniedz iespēju atbrīvoties no putekļiem un netīrumiem ne tikai uz grīdas, bet arī citām virsmām, piemēram, mēbelēm un pārklājumiem automašīnas salonā. Turklāt, tie ir ne vien ērti pārvietojami, bet arī viegli iztukšojami.

Putekļu sūcējs ar maisu

Putekļu sūcējs ar maisu lieliski iederas ikvienā mājsaimniecībā un spēj efektīvi tikt galā pat ar lielākām uzkopšanas platībām. Tas ir gana kompakts, lai to būtu ērti uzglabāt arī nelielās telpās. Šāda tipa putekļu sūcējs ir uzticama izvēle mājokļos, kur uzturas cilvēki ar alerģijām vai paaugstinātu jutību pret putekļiem, jo Kärcher putekļu sūcēja maisu tehnoloģija ļauj tos higiēniski savākt maisiņā un pēc tam droši izmest.

Bezmaisa putekļu sūcējs

Dzīvokļiem un neliela izmēra mājām uzticams uzkopšanas palīgs ir bezmaisa putekļu sūcējs. Tas ir aprīkots ar multiciklonu tehnoloģiju, kas savāktos netīrumus ļauj uzglabāt nevis filtru maisā, bet gan caurspīdīgā atkritumu konteinerī, tādējādi ļaujot ietaupīt uz filtru maisu iegādi. Tāpat ierīce ir kompakta un ērti uzglabājama, taču tas nebūt nemazina tās jaudu.

Putekļu sūcējs ar ūdens filtru

Maksimālai jaudai un tīrībai piemērots ir putekļu sūcējs ar ūdens filtru. Tas spēj nodrošināt vishigiēniskākos apstākļus, savācot un izfiltrējot netīrumus un gaisā esošās daļiņas. Šis Kärcher putekļu sūcējs ir aprīkots HEPA filtru, spējot aizturēt pat 99,5% ziedputekšņu, baktēriju, sēnīšu sporu un putekļu ērcīšu.

Grīdas mazgājamās mašīnas profesionālai lietošanai

Kärcher zīmola produktu klāstā atrodas ne vien ierīces, kas būtiski atvieglo mājokļa uzkopšanu, bet arī profesionālai lietošanai paredzēta uzkopšanas tehnika, kas lieliski iederas dažnedažādu nozaru uzņēmumos. Grīdas mazgājamās mašīnas garantē maksimāli higiēnisku un mirdzošu rezultātu. Kärcher sortimentā pieejamas gan stumjamās, gan ejošās grīdas mazgāšanas iekārtas, kā arī citi tīrīšanas risinājumi, kas ērti un efektīvi ļauj atbrīvoties no netīrumiem, piemēram, restorānos, veikalos, viesnīcās, peldbaseinos, noliktavās un citur.

Apskatiet uzticamo un jaudīgo Kärcher uzkopšanas tehniku un izvēlieties savām vajadzībām atbilstošāko palīgu ražotāja mājaslapā kaercher.com.