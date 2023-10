Jaunais satiksmes ministrs Kaspars Briškens socvietnē “X” sacēlis īstu viedokļu vētru, izsaucot pret sevi kārtīgu komentāru krusu par to, ka reklāma nomelnojot cietumus un radot pret tiem stereotipisku nostāju.

Briškens bija publicējis tvītu ar savu viedokli un par plānoto rīcību par jauno CSDD kampaņu, kas domāta ātruma pārkāpējiem uz cēliem. Briškens raksta: “Es vienmēr atbalstīšu kampaņas, kas iestājas par drošību uz ceļiem. Bet es nevaru atbalstīt vardarbības upuru un ieslodzīto stigmatizāciju. Cietuma attēlojums nedrīkst būt cilvēka cieņu pazemojošs. Esmu uzdevis steidzami rast risinājumu, lai šī @CSDD_LV reklāma tiktu pārstrādāta.”

Lūk, zemāk varat ieskatīties dažādos viedokļos, ko sabiedrība saka par šo jaunā ministra plānu un sacīto.

Šīs kampaņas ir vnk barotnes zema līmeņa piarščikiem. Būvējiet ceļus kā LT, PL un citur ES, tad nebūs tik daudz bojāgājušo. Kāds, piem, sačakarēts, šaurs un līkumains ir Rīgas apvedceļš, ja no Jelgavas uz Siguldu Waze vienmēr, pat piektdienās, ved caur Rīgu nevis pa apvedceu!!?

Uzskatu, ja taisa kampaņu, tad lai sapurina cilvēkus- brauksi kā kretīns, būsi ratiņos vai beigts. Lai aizķer līdz kaulam. Vai izglītot ar situācijām no satiksmes. Šeit izdarīts viss, lai būtu tālu no realitātes un varētu distancēties no vēstījuma.tik pamācoši kā Toms un Džerijs.

