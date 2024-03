Kā Lieldienās izdekorēt dārzu? Foto: SHUTTERSTOCK

Atbilstoši pašreizējām prognozēm gan Pirmajās, gan Otrajās Lieldienās gaisa temperatūra Latvijā sasniegs +20 grādus un vietām dārdēs pērkons.

Pašreizējā ICON prognoze: Lieldienās Latvijā siltums līdz +22 grādiem, vietām stipras pērkona lietusgāzes (ar krusas un vētras risku), līdz otrdienai nokrišņu daudzums vietām pārsniedzis mēneša normu, nākamās nedēļas vidū visā valstī sals. pic.twitter.com/haeO5ZbaKV — Jānis Trallis (@meteozinas) March 27, 2024

Saskaņā ar jaunākajiem “Global Forecast System” datiem piektdien naktī un no rīta palaikam gaidāms lietus, vietām līs stipri, dienā nokrišņu būs mazāk. Vējš iegriezīsies no rietumiem un brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 11-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +4..+9 grādiem, maksimālā temperatūra dienā gaidāma no +5 grādiem vietām piekrastē līdz +13 grādiem valsts dienvidos.

Naktī uz sestdienu daudzviet var uzlīt, diena gaidāma pārsvarā sausa. Piekrastē iespējama migla, un maksimālā gaisa temperatūra Klusajā sestdienā gaidāma no +5 grādiem dažviet piekrastē līdz +16 grādiem valsts dienvidaustrumu daļā.

Svētdienas pēcpusdienā, sildot saulei un pūšot mēreni stipram dienvidaustrumu vējam, gaidāma gaisa temperatūras paaugstināšanās līdz +17..+22 grādiem. Svētdienas vakarā un naktī uz pirmdienu daudzviet iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss, kas lokāli var atnest stipras lietusgāzes, krusu un spēcīgas vēja brāzmas.

Otrajās Lieldienās pēc siltas nakts, kurā gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā saglabāsies virs +10 grādiem, termometra stabiņš var pakāpties līdz +18..+22 grādiem, vēsāk būs piekrastē. Vējš kļūs lēnāks, vietām gaidāms īslaicīgs lietus un pērkona negaiss.

Pēc svētkiem laiks kļūs vēsāks, iespējams sniegs un gaisa temperatūra naktīs var noslīdēt zem nulles.

Jau ziņots, ka saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem līdz šim augstākā gaisa temperatūra, kas valsts teritorijā reģistrēta pavasara pirmajā mēnesī, ir +20,8 grādi 1968.gada 30.martā Mērsragā. Savukārt 31.marta un 1.aprīļa siltuma rekords ir +19,1 grāds, kas reģistrēts attiecīgi 2010.gadā Rucavā un 2017.gadā Stendē.