Foto: ZUMAPRESS/Scanpix/LETA

Jauns krāpšanas veids: lūdz “atmaskot” negodprātīgus bankas darbiniekus, nododot naudu drošībā Ieteikt







Aktivizējies jauns krāpšanas veids, kurā iedzīvotājiem tiek zvanīts it kā bankas vai policijas vārdā un apgalvots, ka viņu kontos notiek aizdomīgas darbības negodprātīgu bankas darbinieku dēļ ar aicinājumu izņemt skaidru naudu, lai to pasargātu no izkrāpšanas.

Luminor banka aicina iedzīvotājus rūpīgi izvērtēt saņemtos zvanus un atgādina, ka ne banka, ne Valsts policija nekad nepieprasa iedzīvotājiem nodot šo iestāžu rīcībā skaidras naudas līdzekļus vai ņemt kredītu, vai izpaust savus datus.

Pēdējā mēneša laikā tiek īstenots jauns krāpšanas veids, kur iedzīvotāji saņem telefona zvanus it kā bankas vai policijas vārdā, kuru laikā cilvēki tiek informēti, ka viņu bankas kontā notiek aizdomīgas darbības, kuras it kā tiek veiktas ar negodīga bankas darbinieka palīdzību.

Lai gan šādus zvanus iedzīvotāji ir saņēmuši jau iepriekš, šobrīd noziedznieki ir uzsākuši jaunu krāpšanas shēmu, telefona zvana laikā informējot iedzīvotājus par nepieciešamību iesaistīties bankas darbinieka atmaskošanā un uzstājīgi pieprasot naudas līdzekļu izņemšanu no bankas konta un to nodošanu skaidrā naudā viltus bankas darbiniekam vai policistam “drošai uzglabāšanai”.

Attiecīgi persona tiek informēta, ka pēc zvana saņemšanas jādodas uz savas bankas filiāli vai bankomātu, lai izņemtu skaidru naudu, kura tālāk jānodod policijas vai bankas “darbiniekam”, kas naudu pieņems, lai pasargātu to no izkrāpšanas no bankas konta.

Vienlaikus ir konstatēti arī gadījumi, kad krāpnieki, izliekoties par bankas darbiniekiem vai policijas pārstāvjiem, it kā naudas plūsmas izpētei bankas kontā un noziedzīgu darbību konstatēšanai pieprasījuši ņemt kredītu, kuru tālāk izņemt skaidrā naudā un nodot norādītajai personai – viltus bankas darbiniekam vai policistam, jau atkal kā pamatojumu norādot naudas drošu uzglabāšanu.

“Ja klients saņem aizdomīgu bankas vai policijas zvanu ar lūgumu veikt neierastas darbības savā bankas kontā, nekavējoties šī saruna jāpārtrauc un par to jāinformē banka un Valsts policija. Jo savlaicīgāka būs rīcība, jo lielāka iespēja novērst vai atklāt krāpniecību un notvert noziedzniekus. Vienlaikus iedzīvotājiem jāņem vērā, ka, nododot naudas līdzekļus trešajām personām, jebkurš, pašam to neapzinoties, var kļūt par nozieguma līdzdalībnieku kā starpnieks jeb “naudas mūlis”, par ko draud kriminālatbildība. Mēs aktīvi sekojam līdz situācijai un aicinām informēt par katru aizdomīgu gadījumu, lai apturētu noziedznieku darbības,” saka Luminor bankas krāpniecības novēršanas eksperte Marija Briede.

Krāpnieki nereti iesaista cilvēkus krāpšanas shēmās, lai izmantotu viņus par naudas kurjeriem jeb tautā sauktajiem “naudas mūļiem” ar mērķi nelikumīgi iegūtos līdzekļus pārskaitīt uz citu valstu finanšu iestādēm. Šie cilvēki par zināmu atlīdzību nodod savus internetbankas pieejas datus vai skaidru naudu krāpniekiem, neapzinoties, ka viņu konti var tikt izmantoti citu cilvēku mūža iekrājumu nozagšanai un ka arī viņus var saukt pie atbildības par līdzdalību krāpniecībā.