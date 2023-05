Foto: Shutterstock

Jo mazāk šodien tu uzstāsi uz savu taisnību, jo labāk! Horoskopi 25.maijam Ieteikt







Auns

Šodien tu secināsi, ka “laiks ir nauda” un izbaudīsi to burtiskā nozīmē. Starp citu, tērēt savu dārgo laiku nevajadzīgām lietām ir patiešām visai izšķērdīgi.

Vērsis

Tu būsi kā ugunskurs, kurš uzturēs pie siltuma un dzīvības ne tikai pats sevi, bet dosi šo siltumu arī citiem. Esi prātīgs – neļauj sevi izmantot par daudz!

Dvīņi

Šodien pat tavi visspontānākie lēmumi izrādīsies pareizi. Tāpēc droši vari neturēties pie plāna un režīma. Dažreiz jāļauj lietām vienkārši notikt.

Vēzis

Ir labi sapņot par lietām, kuras tu vēlies darīt, taču vēl labāk būtu, ja tu no savas puses izdarītu visu, lai šīs lietas arī realizētos.

Lauva

Tavs skatiens uz lietām reizēm nav tāds, kā citiem, taču tev par to satraukties nevajadzētu. Ja kāds nav apmierināts ar to, ka tavs viedoklis ir citāds, nekā viņam, tad viņš par to arī var uztraukties. Tev nav jāsāk domāt citādi tikai tāpēc, ka kāds to vēlas.

Jaunava

Tu šodien izskatīsies kā baltais zvirbulis, īpaši uz citu cilvēku fona. Vai par to ir daudz jāsatraucas? Ne īpaši! Taču jācenšas rīkoties pēc labākās sirdsapziņas.

Svari

Tevi uztrauc ne tikai savas, bet arī citu cilvēku problēmas. Vai tas ir labi? Vai tas ir pieļaujami? Jā, līdz brīdim, kamēr tas nesāk traucēt tavai ikdienai.

Skorpions

Tev vajadzētu mazliet norimties ar savu lepnību. Tu apkārtējiem vari likties nepieejams un pat iedomīgs. Un tas nekādā veidā tev nepalīdz un nesekmē tavas attiecības ar citiem cilvēkiem.

Strēlnieks

Jo mazāk tu uzstāsi uz savu taisnību, jo labāk. Situācija izvērtīsies daudz veiksmīgāka, ja tu nestrīdēsies ar citiem un pieņemsi to, kas tam sekos.

Mežāzis

Šodien tu būsi aizņemts ar naudas jautājumiem. Un zvaigznes norāda, ka tu drīksti darbā prasīt arī algas pielikumu. Šajā jautājumā gaidāms veiksmīgs laiks.

Ūdensvīrs

Tev labāk pieturēt sevi īsākā pavadiņā. Tu vari pārāk iekarst un ļoti kaislīgi strīdēties ar apkārtējiem. Un tas viss absolūti nekādā veidā tev nepalīdzēs.

Zivis

Šodien tev būs ļoti attīstīta iztēle. Pacenties nepazaudēt saikni ar reālo pasauli, jo tas tev arīdzan nekādā veidā nepalīdzēs.