Pagājušajā gadā Igaunijas WRC posma organizatori līdzās rallija trasei izveidoja arī sniega trasi, īsto sniegu atvedot no netālu esošā ziemas sporta kompleksa, kur tas tiek uzglabāts arī vasarā. Tādējādi tika reklamēts populārais Tartu slēpošanas maratons. Foto: Karl Kirs

Mārtiņam Seskam ir rallija čempiona potenciāls Ieteikt







Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Jūlija vidū Igaunijā trešo gadu pēc kārtas notiks pasaules rallija čempionāta (WRC) posms, par kāda sarīkošanu jau kādu laiku sapņo arī Latvijas autosporta saime.

Igaunijas posma direktors ir Urmo Āva, bijušais rallija pilots ar atzīstamiem rezultātiem WRC līmenī. Pēc karjeras beigām pievērsās organizatoriskajam darbam, 2010. gadā sarīkojot pirmās augsta līmeņa starptautiskas rallija sacensības. “Jau tobrīd izvirzījām mērķi atvest uz Igauniju WRC posmu, bet daudzi teica, ka mums jādodas pie psihiatra un jālieto zāles. Tomēr mēs ticējām un smagi strādājām, protams, bija nepieciešams arī veiksmes faktors,” sarunā ar “Latvijas Avīzi” atminas Urmo Āva.

Pasaules līmeņa rezultāti jau vairākus gadu desmitus Igaunijā rallijam nodrošinājuši īpašas pozīcijas. Gadsimtu mijā par visaugstākajām vietām cīnījās Marko Mertins, 2004. gadā sezonas kopvērtējumā ieņemot otro vietu. Pēc tam stafeti pārņēma Ots Tenaks, kurš 2019. gadā kļuva par pasaules čempionu, bet vēl trīs sezonas bijis trešais un šo pozīciju ieņem arī šogad. Līdz ar to WRC posms rallijā Igaunijā ir vērienīgākais notikums, ko pārsit tikai Dziesmu un deju svētki.

WRC posma sarīkošana igauņiem izmaksā ap 4,5 miljoniem eiro, mazliet vairāk nekā puse nāk no valsts, otro pusi nodrošina sponsori, vietējās varas un biļešu ieņēmumi. “Sponsori nestājas pie mums rindā, par viņiem ir jācīnās, un tas ir labi – ja nokļūsti ērtā situācijā, nākamajā brīdī būsi zaudētājs. Viss ir jānopelna,” uzsver Urmo Āva. Viņš sagaida, ka posmu klātienē noraudzīsies 40 tūkstoši līdzjutēju, no tiem trešā daļa varētu būt ārzemnieki – galvenokārt somi, latvieši. Biļetes maksā, sākot no 29 eiro vienai dienai.

Ota Tenaka tituls pirms trim gadiem bija ļoti zīmīgs visai WRC sabiedrībai, pārtraucot 15 gadus ilgušo francūžu dominanci (deviņi tituli pēc kārtas Sebastjanam Lēbam, seši – Sebastjanam Ožjē).

Urmo Āva uzskata, ka mazo valstu spēja parādīt savu varēšanu ir ļoti svarīga – kā no sportiskā, tā organizatoriskā viedokļa, un viņš būtu priecīgs, ja Latvija iegūtu tiesības rīkot WRC posmu 2024. gadā. Iespējams, tad mači nenotiktu Igaunijā, jo šajā reģionā tradicionāli rallijus rīko Zviedrija un Somija. “Veselīga sacensība padara visus stiprākus, cerams, ka Latvijai izdosies. Tikai tad, ja esam spēcīgi, varam cīnīties,” tā Urmo Āva.

Latvijas labākais rallija pilots Mārtiņš Sesks saņēmis daudzus komplimentus, arī tik skanīgus, ka ir pasaules čempiona potenciāls. “Esmu mācījis dažādus pilotus, esmu drošs, ka Mārtiņam ir pietiekami daudz talanta, jautājums, cik daudz darba ieguldīs pareizajā virzienā un cik lielu finansējumu spēs savākt. Kļūt par elites rallija pilotu nav viegli.

Ir jātic, jāstrādā, jāakceptē neveiksmes un jāmācās no tām, nedrīkst padoties. Noteikti var kļūt par profesionālu WRC pilotu – desmitniekā, piecniekā, bet jāatceras, ka tādi ir vēl arī virkne citu sportistu pasaulē,” piesardzīgs ir Urmo Āva.