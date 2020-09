“Ignitis Group” valdes priekšsēdētājs Darjus Maikštens: “Lietuvas valsts neuzskata, ka būtu nepieciešams finansēt uzņēmumu ar patērētāju maciņu un budžeta palīdzību, no kura jau tāpat visi grib kaut ko saņemt. Vienkāršāk ir saņemt ārvalstu investīcijas, un, pateicoties plānotajai attīstībai, valsts ieguvumi no dividendēm tikai pieaugs.” Publicitātes foto

Olafs Zvejnieks, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

“Ignitis Group” ir lietuviešu “Latvenergo”, tikai ar ļoti ambicioziem attīstības plāniem, kuros figurē visas kaimiņvalstis, tostarp arī Latvija.

Šobrīd uzņēmums cer saņemt papildu līdzekļus attīstībai, veicot savu akciju publisko piedāvājumu (IPO – “initial public offering”), kas sola kļūt par lielāko līdz šim piedzīvoto Baltijas valstu vēsturē.

Par to un par plānoto attīstību – saruna ar “Ignitis Group” valdes priekšsēdētāju Darju Maikštenu.

Daži vārdi par “Ignitis” stratēģiju – kādus mērķus grupa sev izvirza?

Maikštens: Savu nākotnes attīstību mēs plānojam pilnībā balstīt uz atjaunojamajiem energoresursiem. Šobrīd mums ir ļoti robusts tīkls, kas ģenerē ieņēmumus un peļņu, taču vissvarīgākais, kas mums ir – izaugsmes potenciāls.

Mūsu stratēģija balstīta vairākos faktoros.

Pirmkārt, mums jau šobrīd ir pozitīva pieredze ar atjaunojamajiem energoresursiem, spēju būvēt un apkalpot atjaunojamo energoresursu jaudas Lietuvā un Polijā.

Otrkārt, visās trijās Baltijas valstīs un Polijā līdz pat 2030. gadam mēs saskatām milzīgu atjaunojamo energoresursu attīstības potenciālu – būtu jārada līdz pat 24 GW lielas jaudas.

Lielākā daļa no šīm jaudām būs nepieciešamas Lietuvā un Polijā – Lietuvā tāpēc, ka mums ir strukturāls elektroenerģijas deficīts – tikai 28% no izmantotās enerģijas tiek saražoti Lietuvā, savukārt Polijā būs nepieciešama energoapgādes reforma, kas saistīta ar to, ka būs jāslēdz ar oglēm darbināmās termoelektrostacijas.

Tātad jārada jaunas ģenerējošās jaudas, un visperspektīvākais virziens šobrīd ir atjaunojamo energoresursu jaudas. Esam jau reaģējuši uz šo nākotnes izaicinājumu un šobrīd Polijā būvējam otro lielāko vēja parku.

Jāpiebilst, ka šajā reģionā mums ir arī būtiskas konkurences priekšrocības – reģionā zemākās finansēšanas izmaksas, pateicoties ļoti augstam kredītreitingam, un atjaunojamās enerģijas biznesā tas ir ļoti svarīgs elements, kā arī tam, ka esam ļoti elastīgi un spējam reaģēt uz ap­stākļu maiņām – es teiktu, ka esam pat desmit reižu ātrāki par konkurentiem.

Kādā pozīcijā uzņēmums cer nokļūt ilgtermiņā, teiksim, gadsimta vidū?

Mēs saskatām tik lielu attīstības potenciālu Baltijas valstīs un Polijā, ka vismaz līdz 2025.–2030. gadam mūsu aktivitātes būs koncentrētas šajā reģionā.

Kas notiks tālāk – mēs droši vien skatīsimies pēc iespējām citur pasaulē, taču saglabājot stingru finanšu disciplīnu. Mēs ļoti diciplinēti izvērtējam projektu ieguvumus un riskus, un ceru, ka šī pieeja nemainīsies arī nākotnē.

“Ignitis” šobrīd veic akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO). Cik liela uzņēmuma akciju daļa tiek privatizēta?

Brīvā apgrozībā esošais akciju daudzums pēc IPO būs 27,8%. Akciju nominālvērtība ir 22,33 eiro, taču patieso vērtību noteiks investoru interese, un tāda ir – esam pēdējā laikā kontaktējušies ar simtiem starptautisko investoru.

Kādu finanšu resursu apjomu jūs cerat piesaistīt ar IPO palīdzību, un kas ar šiem līdzekļiem tiks finansēts?

Līdz 2023. gadam mēs plānojam investēt apmēram divus miljardus eiro. Apmēram puse no šīs summas tiks ieguldīta jaunu ģenerējošo jaudu attīstībā. Vēl 800 līdz 900 miljoni – elektrotīklu attīstībā, tostarp arī viedās mērīšanas iekārtās. Atlikusī summa – dažos mazākos projektos.

Lielākā daļa šo līdzekļu tiks saņemta, pateicoties IPO, – ceram tiešā veidā saņemt vismaz 500 miljonus eiro un, izmantojot kredītplecu, spēsim piesaistīt vēl līdz diviem miljardiem eiro kredītu.

Lietuva un arī Igaunija ir tālu priekšā Latvijai stratēģiskajās ekonomikas nozarēs, tādu kā energoapgāde un ostas privatizācijā. Cik grūti bija pārliecināt Lietuvas politiķus, ka gan uzņēmums, gan valsts iegūs, privatizējot daļu no uzņēmuma akcijām?

Patiesību sakot – nemaz nebija grūti. Valsts saglabā pilnīgu kontroli uzņēmumā, ja vien netiek privatizēti vairāk kā 33% no akcijām.

Līdz ar to diskusijas galvenā daļa bija saistīta ar to, kā tieši tiks īstenota valsts kontrole, kādi mehānismi nepieciešami.

Un, palūkojoties uz ieguvumu daļu, uzņēmums iegūs līdzekļus attīstībai ne tikai pašā Lietuvā, bet arī visā reģionā, padarot to spējīgu pašam sevi apgādāt ar energoresursiem, vienlaikus sasniedzot arī dekarbonizācijas mērķus.

Uzņēmums piesaistīs ārvalstu investīcijas apmēram pusmiljarda eiro apmērā – tas ir vairāk nekā viens procents no iekšzemes kopprodukta (IKP) – tātad arī nacionālais IKP pieaugs.

Uzņēmuma līmenī pārvaldības kvalitāte tikai uzlabosies, kaut gan arī šobrīd tā tiek starptautiski atzīta par labu esam.

Īsi sakot, visi būs ieguvēji no privatizācijas procesa.

Sakiet, vai vispār tika apsvērta alternatīva attīstības stratēģija – palikt valsts īpašumā un attīstīties ar Eiropas Savienības fondu palīdzību, līdzfinansējot tos ar valsts naudu?

Valsts neuzskata, ka būtu nepieciešams finansēt uzņēmumu ar patērētāju maciņu un budžeta palīdzību, no kura jau tāpat visi grib kaut ko saņemt.

Vienkāršāk ir saņemt ārvalstu investīcijas, un, pateicoties plānotajai attīstībai, valsts ieguvumi no dividendēm tikai pieaugs. Un tas viss tiks sasniegts bez spiediena uz valsts budžetu un patērētājiem.

Kā privātpersona var kļūt par “Ignitis” akcionāru?

Visas privātpersonas Baltijas valstīs var līdz 1. oktobrim pieteikties uz uzņēmuma akcijām sākotnējā piedāvājumā. Visvienkāršākais, kā to izdarīt, – dodot rīkojumu savai bankai internetbankā vai klātienē, kuras paveiks pārējo.

Process varētu aizņemt apmēram divas minūtes.

Mēs garantējam, ka katra privātpersona varēs saņemt vismaz 100 akcijas, maksimālā ierobežojuma nav, taču, cik tieši varēs saņemt, kļūs skaidrs pēc sākotnējā piedāvājuma beigām, to noteiks investoru interese.

Privātajiem investoriem būs jāparaksta akcijas par maksimālo cenu – 28 eiro, taču galīgo cenu noteiks IPO beigās. Ja galīgā cena būs zemāka – nauda tiks atmaksāta.