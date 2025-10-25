&#8220;Viņsaule. Veļi.&#8221; Brīvdabas muzeja gaismas taka
“Viņsaule. Veļi.” Brīvdabas muzeja gaismas taka
Foto. Brīvdabas muzejs/Facebook

FOTO. Mistiski, noslēpumaini un rudenīgi – “Viņsaule. Veļi.” Brīvdabas muzejā izbaudāma īpaša gaismas taka 0

LETA, LA.lv
15:48, 25. oktobris 2025
Ziņas Latvijā

Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā no 24. oktobra līdz 2. novembrim būs skatāma veļu laika gaismas taka “Viņsaule. Veļi”, kas veidota sadarbībā ar radošo komandu “Gaismas stāsti”, aģentūru LETA informēja muzeja pārstāve Līga Rimšēviča.

Taka ar vairāk nekā 20 gaismas, skaņas un projekciju instalācijām ļaus iepazīt senlatviešu veļu laika ticējumus, rituālus un mītisko pasauli.

Pērn gaismas taka “Veļi Brīvdabas muzejā” ieguva divas Latvijas Pasākumu foruma Izcilības balvas – kā 2024. gada izcilākais gaismu notikums un izcilākā pasākuma scenogrāfija -, kā arī “Kilograms kultūras 2024” ziemas balsojuma nomināciju kategorijā “Pārsteigums”.

Šogad “Viņsaule. Veļi” ir gaismas triloģijas “Gaismas gadskārtas” pirmā daļa. Triloģiju veido trīs gaismu pastaigu takas, kas veltītas rudens, ziemas un pavasara norisēm senlatviešu gadskārtu ritējumā – Veļiem, Ziemas saulgriežiem un Meteņiem.

Takas apmeklētāji dzirdēs dūdu un bungu grupas “Auļi” un “MM Orkestra” mūziku un redzēs tautas deju ansambļa “Līgo” dalībnieku priekšnesumus.

Gaismas taka būs atvērta desmit vakarus.

Triloģijas otro daļu “Saule. Ziemas saulgrieži” varēs apmeklēt no 19. decembra līdz 4. janvārim, bet trešo daļu “Pasaule. Meteņi” – no 6. līdz 15. februārim. Triloģiju realizē “Gaismas stāsti” komanda sadarbībā ar “Untitled Originals” un Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju.

