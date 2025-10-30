Foto: Freepik.com

Nekad nekombinējiet medu ar šiem sešiem pārtikas produktiem: lūk, kāpēc! 0

20:02, 30. oktobris 2025
Medus ir viens no vērtīgākajiem dabīgajiem saldinātājiem – tas satur antioksidantus, vitamīnus un citas organismam noderīgas vielas. Tomēr ne visas kombinācijas ar citiem pārtikas produktiem ir drošas. Daži ēdienu un dzērienu apvienojumi ar medu var traucēt gremošanu, samazināt tā labvēlīgās īpašības vai pat izraisīt veselības problēmas.

Karsti dzērieni

Daudzi pievieno medu tējai, kafijai vai citam karstam dzērienam, lai padarītu to saldāku un aromātiskāku. Tomēr pārāk augsta temperatūra var mainīt medus sastāvu, mazināt tā labvēlīgās īpašības un samazināt antioksidantu aktivitāti. Karsti dzērieni var pat izraisīt nelielu kaitīgu vielu veidošanos medū, kas ilgtermiņā var traucēt tā pozitīvo ietekmi uz organismu. Lai saglabātu maksimālu labumu, medu labāk pievienot nedaudz atdzesētiem dzērieniem vai dzert siltus, ne karstus, dzērienus.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

