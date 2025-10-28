FOTO. Ogrē bērnudārza darbiniekus no rīta pārņem liels izbīlis 17
“Šorīt, atnākot uz darbu, “Strautiņa” darbiniekiem bija liels izbīlis un satraukums, jo vienā no grupiņām bija plīsusi siltā ūdens caurule. Nekavējoties tika izsaukti elektriķi, lai atslēgtu elektrības padevi plūdu skartajās telpās un izvērtētu drošību,” šāda ziņa ar uzskates materiāliem no rīta tika publicēta Ogres pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” “Facebook” kontā.
Tur tika lūgts bērnu vecākiem, kuriem ir iespēja, paturēt bērniņus mājās. Pārējie bērni tika pieņemti un izvietoti grupiņās, kuras plūdi nebija skāruši. Ūdens noplūdes rezultātā cietusi Lapu ielas ēkas aktu zāle un vadītājas kabinets, vēstīts publikācijā.
“Dienas gaitā iestādi apsekoja Ogres novada būvvaldes eksperti, lai konstatētu, vai bērnu uzturēšanās applūdušajā grupas telpā ir droša. Tā secināja, ka grupas telpā mitrums ir likvidēts, un bērnu uzturēšanās tajā ir droša. Vissmagāk cietušajās telpās – zālē un vadītājas kabinetā – ir izvietoti mitruma savācēji.”
Kādu laiku bērni muzicēs citās telpās. Arī vadītājas darbs būs apgrūtināts. Izglītības iestāde pateikusies visiem darbiniekiem par palīdzību telpu sakopšanā, slapjo paklāju pārvietošanā, kā arī vecākiem par sapratni!