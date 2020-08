Publicitātes foto

Vai jūs zināt, kā pareizi kopt jūsu iecienīto matraci? Šajā rakstā jūs atradīsiet dažus noderīgus padomus, pateicoties tiem gultas matrači jums kalpos ilgi. Tātad – gultas matrači ir regulāri jāapgriež. Ir jāmaina ne tikai puses, bet arī virziens galva – kājas.

Gultas matrači ir regulāri jāvēdina – tas ir svarīgi. Matrači ir jānoņem un jānovieto horizontāli tā, lai tiem no visām pusēm piekļūst gaiss. Lai izvēdinātu jauno pirkumu, matraci uz kādu laiku var novietot uz balkona, iznest ārā vai novietot telpā, kurā brīvi piekļūst gaiss, iepriekš to atbrīvojot no iepakojuma. Ja jātīra traipi vai netīrumi, tad virsmu var ērti sadalīt zonās, kuras apstrādā atsevišķi. Visus ķīmiskos līdzekļus vispirms izmēģiniet nelielā platībā, vietās, kas nav redzamas. Pēc tīrīšanas obligāti ir jāizžāvē gan pats matracis, gan arī tā pārvalks un pārvalka pildījums. Nedrīkst krāties mitrums, citādi pildījums var sākt bojāties un radīt sastāvējušos smaku.

Un vissvarīgākais – neaizmirstiet par izsišanu! Reizēm var saudzīgi izsūkt ar putekļusūcēju, izmantojot mīkstu uzgali. Lai likvidētu putekļus, matraci var viegli papurināt vai noslaucīt virsmu ar birstīti. Izstrādājumi, kurus piedāvā uzņēmums “Askona”, ir ideāli piemēroti visai ģimenei. Tie ir izturīgi un komfortabli.