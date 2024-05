Publicitātes attēls

Tekstila nomas un servisa uzņēmums “Lindstrom” jau 30 gadus Latvijā piedāvā aprites ekonomikā balstītus pakalpojumus, ļaujot saviem klientiem sasniegt izvirzītos biznesa, darba efektivitātes un ilgtspējas mērķus. Ilgtspēja ir uzņēmuma DNS kopš tā pirmsākumiem, kas nozīmē, ka videi draudzīgi risinājumi ir ieviesti gan “Lindstrom” uzņēmējdarbības modelī, gan tas ir pamats pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti klientiem. Kāpēc tas ir svarīgi un var iedvesmot ikvienu uzņēmumu, kurš tiecas sasniegt ilgtspējas mērķus?

“Mēs esam pārliecināti, ka ilgtspēja ir darbības vārds, un, lai veidotu pārmaiņas, bieži vien ir vajadzīgs lielāks spēks jeb piliens ūdens straumi vēl neveidos, bet vairāki pilieni gan. Tā kā uzņēmumi atrodas vienā ķēdes aplī, tieši kopīgas izvēles ir izšķirošas, lai aizsāktu pārmaiņas, kas ir nozīmīgas, domājot par ekoloģiskās pēdas atstātā nospieduma mazināšanu. Katru gadu “Lindstorm” veidotais Ilgstpējas pārskats kļūst par vienu no atskaites punktiem, lai apstiprinātu, ka ilgtspēja uzņēmumā tik tiešām ir darbības vārds, un uzņēmuma zaļākas vides risinājumi palīdz zaļākiem kļūt arī citiem,” stāsta Ivars Šmits, “Lindstrom” vadītājs Latvijā.

Jaunākajā “Lindstrom” Ilgtspējas pārskatā secināts, ka pērn globālā līmenī uzņēmums pārstrādājis 74% no apritē esošā tekstila, salabotas ir 4.8 mijoni tekstila vienības, lai tās turpinātu vēl kalpot, savukārt tekstila mazgātavas un piegādes servisa radīto emisiju apjoms samazināts par 9.3%.

Jāuzsver, ka “Lindstrom” sniegtie pakalpojumi ir vērsti uz to, lai samazinātu tekstila pārprodukciju, darot visu iespējamo, lai pagarinātu jau apritē esošo tekstila vienību izmantošanu un jaunu vienību ražošanu vien tad, kad tas ir nepieciešams. Tieši tāpēc “Lindstrom” savus klientus mudina nomāt darba apģērbus, industriālos dvieļus vai paklājus tā vietā, lai pirktu jaunus. Uzņēmums nodrošina arī tekstila ražošanu pēc pieprasījuma, un viena no šādām “Lindstrom” šūšanas ražotnēm PRODEM atrodas arī Lavijā, Tukumā. Turklāt ilgtspējīga tekstila aprite ietver pilnu ciklu – ne tikai tekstila vienību ražošanu no izturīgiem materiāliem, bet arī to pareizu kopšanu un uzturēšanu ikdienā, savukārt vēlāk nodrošinot arī pārstrādi saskaņā ar aprites ekonomikas principiem.

Formula dabas resursu saglabāšanai

“Lindstrom” formula dabas resursu saglabāšanā ir balstīta trīs pīlāros. Pirmais, efektīvā resursu izmantošanā. Otrkārt, 0 emisiju mērķa sasniegšanā. Treškārt, tekstila pārstrādē un materiālu atkārtotā izmantošanā.

Visā šajā procesa ķēdē “Lindstrom” seko līdzi ilgtspējas rādītājiem, kas ļauj arī klientiem un sadarbības partneriem pārliecināties, kāda ietekme rodas, izdarot videi draudzīgas izvēles. Proti – dodot priekšroku tekstila nomai.

Tekstila dzīvescikla pagarināšana atstāj pozitīvu un būtisku ietekmi uz vidi. Saskaņā ar Vides standartu koalīcijas ziņojumu, dubultojot darba apģērba valkāšanas ilgumu, par 44% ir iespējams samazināt radīto emisiju apjomu, savukārt, pagarinot apģērba dzīvesciklu par 9 mēnešiem, uz vidi atstātā ietekme tiek samazināta par vidēji 20-30%. Savukārt, izmantojot atkārtoti lietotu darba apģērbu, viena persona gadā palīdz izvairīties no 2.2 kg radīta CO2 apjoma, liecina Gaia Consulting (2021) veiktais pētījums.

Lai efektīvi izmantotu resursus, “Lindstrom” rūpīgi seko līdzi tekstila mazgāšanas procesam. Piemēram, apģērba skalošanas procesā bieži tiek izmantots jau iepriekš mazgāšanā izmantots ūdens. Tāpat mazgātavās uzņēmums ir uzstādījis siltuma rekuperācijas sistēmu siltuma savākšanai no notekūdeņiem un žāvētājiem. Tekstila mazgāšanai vajadzīgo līdzekļu apjoms tiek dozēts automātiski atbilstoši mazgāto testila vienību apjomam, izvēloties arī līdzekļus, kas atstāj mazāku ietekmi uz vidi.

Visi pasākumi tiek virzīti uz vienu no izvirzītajiem mērķiem – līdz 2030. gadam samazināt uz pusi siltumnīcu gāzu emisijas visā uzņēmuma vērtību ķēdē, savukārt līdz 2050. gadam sasniedzot neto emisijas mērķi. Svarīgi, ka “Lindstrom” seko Zinātnē balstīti mērķi iniciatīvai, kas nodrošina, ka uzņēmuma izvirzītie mērķi atbilst jaunākajiem klimata atklājumiem.

Nākamās desmitgades laikā klienti turpinās būt liecinieki tam, ka “Lindstrom” veic ilgtspējas uzlabojumus savos piedāvātajos pakalpojumus. Pārstrādāti un biobāzēti materiāli arvien vairāk aizstās neapstrādātos tekstilmateriālus. Arī turpmāk uzņēmums sekos līdzi risinājumiem, kā samazināt ceļā pavadīto laiku, ražošanu virzot tuvāk klientiem. Piegāžu ķēdēs dominēs elektriskie transportlīdzekļi, vai automašīnas, kas darbināmas ar biogāzi vai ūdeņradi. Savukārt enerģija arvien vairāk tiks ražota no atjaunīgajiem resursiem.

“Piemēram, “Lindstrom” uz sava servisa centra jumta Piņķos jau pērn uzstādīja 655 saules paneļus 2000 kvadrāmetru platībā ar kopējo jaudu 245kW. Paredzēts, ka ik gadu saules paneļi saražos ap 226 620 kWh zaļās elektroenerģijas, kas ir līdz 30% no gada kopējā “Lindstrom” elektroenerģijas patēriņa. Izmantojot saules paneļu saražoto zaļo elektroenerģiju, atmosfērā gadā nonāks par 68,57 tonnu mazāk CO 2 emisiju* ‒ tas ir līdzvērtīgi 3117 iestādītiem kokiem,” uzsver I. Šmits.

Līdz 2025. gadam – 100% tekstila pārstrāde

Tā kā “Lindstrom” ir tekstila nomas līderis Latvijā, uzņēmums uz līdera pozīcijām raugās ne tikai kā sasniegumiem, bet arī atbildību. Tieši tāpēc uzņēmums ir apņēmies līdz 2025. gadam sasniegt 100% tekstila pārstrādi. Turklāt to darot jēgpilni, kas nozīmē, ka tekstila pārstrāde tiek veikta, saglabājot materiālu vērtību, un arī tālāk tekstila ražošanas procesā maksimāli izmantojot pārstrādātu tekstilmateriālu, sekojot līdzi tā izturībai.

Uzņēmuma apņemšanās ir līdz 2025. gadam par 30% palielināt iegādi tekstilmateriāliem, kuri ir pārstrādāti vai kuru pamatā ir biošķiedras. Jau šobrīd “Lindstrom” piedāvātie EKO paklāji ir aprites ekonomikas atbalstošs risinājums, kur gan pats paklājs ir izgatavots no otrreiz pārstrādāta materiāla, gan pats apkopes process ir videi draudzīgākā izvēle. “Lindstrom” sortimentā ietilpst divu veidu EKO paklāji: 100% izgatavoti no PET pudelēm vai izgatavoti no plastikāta zvejas tīkliem.

“Lindstorm” darbības virsmērķis ir radīt vērtību saviem klientiem. Vērtības pamatā ir ilgtspēja visā darbības ķēdē, ērta un elastīga sadarbība, inovācijas un attīstība, atbilstība un kvalitāte. Ilgtspējas jomā jau sasniegtais ir pamats ceļam, kuru zaļākas pasaules radīšanā veikt kopā ar citiem uzņēmumiem!

