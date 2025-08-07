#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: FreePik

Kā pateikt, ka sievietei ir pāri 40? Šīs 10 lietas tevi nodod

kokteilis.lv
23:25, 6. augusts 2025
Kokteilis Apbrīno

Laiks iet, un mēs visi maināmies – tā ir dzīves burvība. Bet, ja tu domā, ka neviens nepamana, ka tev jau pāri 40… Piedod, bet dažas lietas tomēr tevi mazliet nodod.

pateikt, ka sievietei ir pāri 40? Šīs 10 lietas tevi nodod
Lūk, 10 izklaidējoši un pa pusei patiesi signāli, ka esi pieredzējusi sieviete, nevis tikko no skolas sola izkāpusi jauniete.

1. Tu izvēlies apavus pēc ērtuma

Jā, papēži vēl ir skapī. Bet uzvilksi tikai tad, ja zināsi, ka būs daudz jāsēž. Ja pasākums ar stāvēšanu, tad noteikti izvēlēsies balerīnas vai krokšus!

2. Tu izmanto frāzi “Es tavā vecumā…”

Kad kāds sūdzas par darbu, dzīvi vai attiecībām, pēkšņi esi kļuvusi par dzīves guru, kas izvelk salīdzinājumus no 90. gadiem vai laikmeta, kad vēl nebija interneta.

