Kā pateikt, ka sievietei ir pāri 40? Šīs 10 lietas tevi nodod
Laiks iet, un mēs visi maināmies – tā ir dzīves burvība. Bet, ja tu domā, ka neviens nepamana, ka tev jau pāri 40… Piedod, bet dažas lietas tomēr tevi mazliet nodod.
Lūk, 10 izklaidējoši un pa pusei patiesi signāli, ka esi pieredzējusi sieviete, nevis tikko no skolas sola izkāpusi jauniete.
1. Tu izvēlies apavus pēc ērtuma
Jā, papēži vēl ir skapī. Bet uzvilksi tikai tad, ja zināsi, ka būs daudz jāsēž. Ja pasākums ar stāvēšanu, tad noteikti izvēlēsies balerīnas vai krokšus!
2. Tu izmanto frāzi “Es tavā vecumā…”
Kad kāds sūdzas par darbu, dzīvi vai attiecībām, pēkšņi esi kļuvusi par dzīves guru, kas izvelk salīdzinājumus no 90. gadiem vai laikmeta, kad vēl nebija interneta.