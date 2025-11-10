FOTO. Ieskandinot Latvijas valsts svētku nedēļu, no aptuveni 200 “Audi” automašīnām izveidots iespaidīgs Lielvārdes jostas zīmējums 0
Tuvojoties Latvijas valsts svētku nedēļai, “Audi” fani Latvijā īstenojuši īpašu patriotisku ieceri – Rumbulas lidlauka teritorijā ar aptuveni 200 “Audi” automašīnām izveidota iespaidīga kontūra, kurā attēlota daļa no Lielvārdes jostas, ko izgaismoja automašīnu lukturi.
Šī vērienīgā kompozīcija simboliski pauž cieņu Latvijas valstij, tās spēkam un tradīcijām, izmantojot tautas rakstu zīmes, kas redzamas arī Lielvārdes jostā, kas ir viens no senākajiem un nozīmīgākajiem latviešu kultūras mantojuma elementiem.
Pasākums tapis ar daudzu iesaistīto atbalstu, tostarp arī Rumbulas Attīstības biedrības, kas nodrošināja iespēju izmantot teritoriju šai unikālajai aktivitātei. Automobiļi tika precīzi novietoti iepriekš izplānotā izkārtojumā, veidojot vienotu ornamentu, ko iespējams aplūkot arī no gaisa.
Šāda mēroga pasākums nav pirmais. Jau iepriekš “Audi” automašīnu īpašnieki Latvijā radoši un patriotiski atzīmējuši gan 11. novembri, gan 18. novembri, veidojot dažādas simboliskas instalācijas. Arī šogad aktivitāte iezīmē valsts svētku nedēļas sākumu, aicinot uz vienotību un lepnumu par savu valsti.
Turpinot jau vairākus gadus iesākto tradīciju, arī šogad, Latvijas Republikas proklamēšanas dienā, 18. novembrī, tiks organizēts “Audi” Karogu brauciens. Karogu brauciens tiek veidots kā pašorganizēta un entuziasmu pilna iniciatīva, ko rīko biedrība “Audi Latvija” jeb sociālo tīklu kopiena “Audi Latvija fanu lapa”. Par precīzu pulcēšanās vietu un laiku informācija vēl sekos.