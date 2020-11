Foto: Unsplash.com

Kā piemeklēt atbilstošākās ziemas riepas komerctransportam: pieci noderīgi padomi





Katram transportlīdzeklim ir sava specifika, un, to ņemot vērā, jāizvēlas arī atbilstošas riepas. Lasi un uzzini, kādiem parametriem pievērst pastiprinātu uzmanību, izvēloties jaunas ziemas riepas komercauto!

1. padoms: izvēlies patiešām jaunas ziemas riepas

Vilinājums iegādāties lietotas ziemas riepas mēdz būt liels, un nav noslēpums kādēļ – tādējādi reizēm iespējams ietaupīt visai ievērojamu naudas summu. Taču ietaupījums visbiežāk būs īstermiņa – lietotas riepas ātrāk nodils, jo tās jau ir izmantotas, un arī protektora dziļums ir mazāks nekā jaunām riepām. Arī par to, kā lietotas riepas uzglabātas, tu nevari būt drošs; pat ja tās izskatās lieliski, nav garantēts, ka riepu gumija nav sākusi plaisāt, vai bojāta nav riepas pamatkonstrukcija.

Savukārt, iegādājoties jaunas ziemas riepas no uzticama pārdevēja, iegūsi vairākus bonusus. Pirmkārt, ja kāda no riepām izrādīsies brāķēta, tev par to nevajadzēs uztraukties, jo spēkā būs garantija. Otrkārt, profesionāls riepu pārdevējs rūpējas par to, lai riepas tiktu pareizi uzglabātas. Un, treškārt, pērkot riepas internetā, pieejama gan riepu piegāde līdz pat mājām, gan iespēja riepas saņemt kādā no servisiem, kur tiks veikta to montāža.

2. padoms: ņem vērā kravnesības indeksu

Uz riepas sāniem iespējams atrast svarīgākos attiecīgās riepas parametrus: platumu, profila augstuma un platuma attiecību, diska diametru, kā arī kravnesības un ātruma indeksus. Loģiski, ka ikvienam automobilim nepieciešams izvēlēties atbilstoša izmēra riepas, taču, iegādājoties riepas komerctransportam, īpaši liela uzmanība jāpievērš tieši kravnesības indeksam, kas norāda cik liela ir maksimālā noslodze vienai riepai.

Kravnesības indekss pats par sevi nenorāda, cik lielu slodzi riepa spēj izturēt. Lai to noskaidrotu, tev jāielūkojas kravnesības indeksa tabulā, kurā norādīts, cik konkrētajam skaitlim atbilst riepas kravnesība kilogramos (jo indekss lielāks, jo lielāka kravnesība).

Piemēram, riepām, kuru sānos redzami šādi dati: 210 / 55R / 18 / 95V, kravnesības indekss ir 95, un tas atbilst 690 kilogramiem. Līdz ar to automašīnai, kurai ir četras šādas riepas, kopējā kravnesība ir 2760 kilogrami. Kravnesības indeksu tabulu vari meklēt ŠEIT.

3. padoms: pievērs uzmanību riepu ražotājam

Tas, kāda ražotāja riepas tiek pirktas, ir svarīgi ikvienam auto īpašniekam, taču komerctransportam šis aspekts ir īpaši svarīgs, jo riepas tiek pakļautas lielai slodzei. Ja to atļauj maciņš, vislabāk izvēlēties Premium klases riepas no uzticamākajiem ražotājiem (Pirelli, Michelin, Goodyear, Continental, Dunlop, Yokohama, Bridgestone).

To ražošanā tiek izmantotas modernākās tehnoloģijas un ieviestas būtiskas inovācijas gumijas sastāvā, protektora rakstā, lameļu izvietojumā un citos aspektos, tādējādi palielinot riepu izturību, samazinot nodilumu, degvielas patēriņu un bremzēšanas ceļa garumu, kā arī padarot braukšanu komfortablāku.

Pērkot budžeta klases riepas, vēlams iepriekš painteresēties par konkrēto ražotāju: cik liels un pieredzējis tas ir, vai uzņēmums iegulda līdzekļus jaunu tehnoloģiju izstrādē, kādi ir salīdzinošie testu rezultāti. Piemēram, Triangle riepas ir ražotas Ķīnā, taču izstrādātas un testētas Somijā. Savukārt Sailun ir izdevies saņemt vācu kvalitātes kontroles organizācijas TÜV SÜD sertifikāciju, kas apliecina riepu drošību un augstu veiktspēju.

4. padoms: iepazīsties ar riepu testiem un aprakstiem ražotāju (vai pārdevēju) mājaslapās

Ik gadu tiek izlaista virkne ar jauniem ziemas un vasaras riepu modeļiem, tāpēc izvēlēties konkrētajai situācijai piemērotākās riepas var būt visai izaicinošs uzdevums. Lai to atvieglotu, izmanto iespējas, ko sniedz internets, proti – papēti riepu testus. Tajos atradīsi, kā riepas darbojas praksē; testos tiek analizēts bremzēšanas ceļš, izturība, darbība līkumos, trokšņu līmenis, degvielas patēriņš, un citi faktori atkarībā no konkrētā testa.

Tāpat var lieti noderēt arī citu lietotāju atsauksmes un ražotāju vai riepu tirgotāju mājaslapās esošā informācija par konkrēto riepu modeli.

5. padoms: gan vasaras, gan ziemas riepas iegādājies no uzticama pārdevēja

Ne mazāk noderīgus padomus par riepu testētājiem var sniegt profesionāli pārdevēji, kādi sastopami specializētajās riepu tirdzniecības vietās. Taču tā ir tikai viena no vairākām priekšrocībām, ko spēj piedāvāt kompetents riepu tirgotājs; lieti noder arī šādas priekšrocības:

● plašs piedāvājums uz vietas – tas nodrošina, ka piemērotas riepas iespējams atrast praktiski ikvienam transportlīdzeklim, un saņemt jau tuvākajā laikā;

● operatīva piegāde – jo reizēm riepu komplektu gaidīt vairākas nedēļas nav iespējams;

● garantija – pat Premium klases riepas var būt ar ražošanas defektiem, kas acīm nav pamanāmi. Pie uzticama pārdevēja nopirktas riepas šādā gadījumā varēs tikt atgrieztas, lai saņemtu vietā jaunas;

● iespēja iegādāties kvalitatīvas riepas no uzticama pārdevēja internetā – tādējādi riepu iegāde aizņem ievērojami mazāk laika (vien dažas minūtes), turklāt vari būt drošs par to kvalitāti;

● opcija saņemt riepu montāžu tevis izvēlētā servisā – ļoti ērts risinājums, jo riepas tiks nogādātas līdz konkrētajam servisam, un tev nevajadzēs gan atsevišķi veikt riepu iegādi, gan meklēt vietu, kur tās montēt.

Ja arī tu vēlies izmantot visas nupat uzskaitītās priekšrocības un iegādāties jaunas ziemas riepas ar radzēm (vai bez tām), kā arī daudzas cita veida riepas praktiski ikvienam transportlīdzeklim par patīkamām cenām