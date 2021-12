Telefonā jau iebūvētais “Smart Doctor” paveic visu bez maksas un bez reklāmām. Tālruņa ekrānuzņēmums

Kā strādā lietotnes, kas palīdz uzlabot viedtālruņu darbību?







Raivis Šveicars, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Ārsti ir ne tikai cilvēkiem. Dažādi t. s. gudrie dakteri jeb lietotnes, kas palīdz uzlabot viedtālruņa darbību, ir arī datoriem un viedtālruņiem. Bet vai no tiem ir kāda jēga?

Datoru pasaulē dažādu programmu, kas datoru iztīra no nevajadzīgām programmām un failiem, ir ļoti daudz, turklāt lielākoties ar šādām prasmēm apveltīta ikviena pretvīrusa programmatūra. Tomēr viedtālruņos šādu programmatūru lietošana, šķiet, nav tik ierasta, kaut gan pavisam vienkāršoti “dakteri” ir jau iebūvēti viedtālrunī. Vismaz manā tāds “dakteris” ir. Sarežģītāki palīgi ir lejupielādējami lietotņu veikalos.

Viens no tādiem ir “Phone Doctor Plus”. Pēc lietotnes atvēršanas ekrāna centrā ir visai liela ikona, kas parasti nozīmē kādas darbības sākšanu. To nospiežot, sākas vairāku minūšu ilga dažādu mana tālruņa funkciju pārbaude – no skaļruņa un mikrofona līdz pat atmiņas, “WiFi”, kompasa u. c. funkciju pārbaudei. Interesanti, ka vairākkārt nepieciešama arī mana iesaiste, piemēram, pārbaudot kameru darbību, foto jāuzņem man pašam.

Bet, pārbaudot pirkstu nospiedumu lasītāju, man tas ir jānospiež. Kopumā manam tālrunim viss ir kārtībā, neskaitot to, ka lietotne nespēja pārbaudīt NFC darbību, jo tuvumā nebija ierīču, kuras varētu izmantot pārbaudei, kā arī nevarēja pārbaudīt lādētāja darbību, jo arī tas man nebija pa rokai. Vai pārbaude man parādīja ko tādu, ko es nezināju? Nē, es biju diezgan drošs, ka visam manā telefonā ir jāstrādā.

Vai tas ir viss? Nē. Lietotne nodrošina arī tālruņa skenēšanu, kura laikā tiek atrasti nevajadzīgi faili. Lietotne tos piedāvā izdzēst manā vietā. Tāpat var veikt arī t. s. profesionālo pārbaudi, bet, lai to varētu veikt, lietotnē ir jāreģistrējas un, protams, šīs pārbaudes ir par maksu. Cita lejupielādējama lietotne ir “Repair system for Android: Phone Cleaner & Booster”.

To atverot, uzreiz izlec liels paziņojums par 25% atlaidi “daktera” izmantošanai. Ja to izmantosi, tad gadā lietotne tev izmaksās 8,99 eiro, nevis 11,99 eiro. Par to iegūsi no reklāmām tīru ekrānu, automātisko telefona skenēšanu, vienādu bilžu un lielu failu automātisko dzēšanu, kā arī automātisku RAM atmiņas tīrīšanu. Piedāvā arī trīs dienu bezmaksas izmēģinājuma periodu. Negribu neko no tā, izmantošu bezmaksas versiju.

Sākumekrāns ir diezgan piebāzts ar dažādu veidu informāciju un iespējām. Ātri tiek pārbaudīta RAM atmiņa, akumulators, kā arī apzināti faili un kešatmiņa, kurus varētu dzēst. Savukārt zemāk novietoti citi rīki – katram no tiem ir savs uzdevums. Viens skenē ikvienu instalēto lietotni un failu, nepieciešamības gadījumā kļūdas labojot. Cits dara visu, lai tālrunis ar vienu uzlādi darbotos pēc iespējas ilgāk. Cik labi tas viss strādā – nav ne jausmas.

Kopumā abas lietotnes mani nepārliecināja – neviena no funkcijām man neliks viedtālrunī tās paturēt. Kāpēc? Jo mans telefonā jau iebūvētais “Smart Doctor” paveic to pašu bez maksas un bez reklāmām. Tas ļauj optimizēt tālruņa darbību, iztīrot to no nevajadzīgiem failiem, apturot ilgstoši neatvērtas lietotnes un veicot citas darbības.

Neko citu man arī nevajag. Ja tālrunim kas atgadījies, baidos, ka neviena no šāda veida lietotnēm situāciju pārāk neuzlabos un jebkurā gadījumā būs jāmeklē kāds tālruņu meistars.