“Mēs neko nevaram darīt…” Maskavas iedzīvotāji dalās sajūtās pēc vērienīgajiem Ukrainas triecieniem 0
Pēc līdz šim vērienīgākajiem Ukrainas uzbrukumiem Maskavai daudzi Krievijas galvaspilsētas iedzīvotāji pirmo reizi asi izjutuši kara sekas. Sprādzieni, dūmu mākoņi un liesmas pie stratēģiski svarīgiem objektiem radījuši satraukumu pat to vidū, kuri līdz šim karu galvenokārt vēroja televīzijas ekrānos.
Kā vēsta BBC korespondents Stīvs Rozenbergs, kurš strādā Maskavā, pēc trieciena naftas pārstrādes rūpnīcai Kapotņā daudzi vietējie iedzīvotāji neslēpj savu šoku un neizpratni par notiekošo.
Ar anonimitātes nosacījumu viņš runāja ar maskaviešiem, kuri bija sprādzienu aculiecinieki.
“Mums bija nepieciešami četri gadi, lai uzvarētu Otrajā pasaules karā, neskatoties uz to, ka mūsu karavīriem bija maz pārtikas un ūdens. Šodien mums ir visi nepieciešamie resursi. Bet šis karš turpinās. Esmu šokā,” BBC žurnālistam sacīja vietējā iedzīvotāja Nadežda.
Savukārt Slava, kurš dzīvo daudzdzīvokļu namā iepretim naftas pārstrādes rūpnīcai, stāsta, ka notikušais atgādinājis kara filmas ainas. “Es negaidīju tik plaša mēroga uzbrukumu. Es dzirdēju sprādzienus un redzēju daudz dūmu. Tas ir kaut kas tāds, ko parasti redz filmās. Es to redzēju no sava dzīvokļa loga.”
Vēl kāda maskaviete notikušo komentēja ar zināmu bezspēcības sajūtu.
“Mēs neko nevaram darīt. Mūsu valdībai ir jāizlemj, ko darīt. Viss, ko mēs varam darīt, ir vērot,” viņa teica.
Pēdējo gadu laikā Maskavas iedzīvotāji jau pieraduši pie ziņām par dronu uzbrukumiem. Tomēr šoreiz situācija daudziem šķitusi citāda.
Uzbrukums naftas pārstrādes rūpnīcai licis saprast, ka karš vairs nav tikai tālas frontes līnijas vai televīzijas reportāžas. Tas ienāk pilsētā ar sprādzienu troksni, deguma smaku un satraukumu par drošību.
Video ar liesmās un dūmos tītu Maskavu strauji izplatījās gan Krievijas sociālajos tīklos, gan pasaules medijos, vēlreiz atgādinot, ka kara sekas arvien biežāk sasniedz arī Krievijas galvaspilsētu.
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— SpanishTapas 𝓕𝓮𝓵𝓵𝓪 🇪🇸🇫🇷 (@Span1shTapas) June 21, 2026
What a beautiful morning in Moscow! pic.twitter.com/16ehtREpD9
— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 18, 2026