Kad mazais jau vairs nav tik mazs… Kas jāzina vecākiem, pirms noformē saviem bērniem norēķinu karti?







Kādu maksājumu karti labāk izvēlēties bērnam, un no kura vecuma vispār ieteicams tādu ieviest? Kas vēl jāzina vecākiem, pirms noformē saviem bērniem norēķinu karti. Jautā Lelde Baldonē.

Lai arī maksājumu karti bērnam piedāvā visas populārākās bankas Latvijā, gan to izsniegšanas nosacījumi, gan pašu karšu lietošanas iespējas var atšķirties atkarībā no tā, kurā bankā karti nolemts noformēt. Piemēram, banka Citadele bērniem un jauniešiem piedāvā X smart maksājumu karti, kuras noformēšana un lietošana vecumā no 7 līdz 21 gadam ir bez maksas. Tās lietotāji var saņemt atlaides precēm un pakalpojumiem, kā arī citus lojalitātes piedāvājumus.

“Lielākoties pirmā maksājumu karte tiek saņemta vecumā, kad bērns jau ir pietiekami atbildīgs un viņam ir rēķināšanas prasmes. Bankas Citadele apkopotie dati par X smart karšu lietotājiem Latvijā vecumā līdz 18 gadiem liecina, ka gandrīz trešā daļa šo karšu lietotāju ir vecumā no 13 līdz 15 gadiem un ceturtā daļa ir 10 līdz 12 gadu veci,” stāsta bankas Karšu un maksājumu daļas vadītājs Andris Lazdiņš.

Lai vecāks varētu atvērt kontu bērnam, paša bērna klātbūtne nav nepieciešama.

Savukārt jaunieši no 16 gadiem ar regulāriem ienākumiem, piemēram, stipendiju vai darba algu, kontu jebkurā filiālē var atvērt paši, bez vecāku klātbūtnes. No 18 gadu vecuma pieteikties iespējams ar selfiju jeb pašbildi Citadeles mobilajā lietotnē, un X smart karti var saņemt, neapmeklējot banku.

Savukārt Swedbank maksājumu kartes ir pieejamas bērniem no sešu gadu vecuma. Ir iespēja bērnam izsniegt gan ierasto Swedbank debetkarti, gan ISIC skolēna karti. Swedbank pārstāvis Jānis Krops klāsta – ISIC kartes priekšrocība ir, ka tā kalpo par personu apliecinošu dokumentu, papildus ar ISIC paredzēts bonusu un labumu grozs, ko šīs kartes turētājs var izmantot. Tāpēc vecāki bērniem parasti izvēloties tieši ISIC karti.

Luminor bankas novērojumi liecina, ka pirmā bankas karte bērnam tiek izveidota dažādos vecumos, sākot jau no 1. vai 2. klases, tomēr vidēji bērnam pirmā karte tiek noformēta 11–12 gadu vecumā

Jāmāca bērniem finanšu pratība

“Mūsdienās sabiedrība aizvien biežāk izvēlas digitālos norēķinus. Ja esam gatavi mācīt bērniem finanšu pratību, dodot kabatasnaudu kā tādu, tad kāpēc nemācīt bērnam arī bezskaidrās naudas norēķinu pratību!? Laikam zelta vidusceļš ir kaut kur pa vidu – naudas nozīme jāiemācās, gan redzot, kā iztērējas skaidrā nauda, gan iemācoties, ka maksājumu kartes pīkstināšanai arī ir robežas,” uzsver Jānis Krops.

Luminor bankas finanšu eksperte Jekaterina Ziniča papildina, ka maksājumu kartes ieviešana ir nākamais solis bērna finanšu pratībā, kas gan vienlaikus var būt izaicinājums vecākiem un bērniem.

Tāpēc pirms maksājumu kartes ieviešanas bērnam jābūt izpratnei par naudas lomu un to, kā tā rodas, kabatasnaudu un apiešanos ar to, kā arī jābūt pieredzei ar norēķinu veikšanu patstāvīgi.

Kopumā gan tas var būt labs papildu veids, kā bērnam veicināt atbildību: pārbaudīt konta atlikumu, norēķināties ar maksājumu karti, nomainīt PIN kodu bankomātā vai internetbankā.

“Šis lēmums ģimenē ir diezgan individuāls – vecākiem jābūt pārliecībai par bērna prasmēm attiecībā uz naudas līdzekļiem, kā tie nonāk maksājumu kartē un kā tiek papildināti, lai šāda veida rīkošanās ar naudu nebūtu par sarežģītu un neizraisītu papildu stresu. Maksājumu karte ir gana drošs rīks vecākiem, jo šādā veidā ir vienkāršāk sekot līdzi bērna finansēm un arī operatīvi pārskaitīt trūkstošos līdzekļus, turklāt pēc pandēmijas skaidras naudas aprite mājsaimniecībās ir mazinājusies. Izvēle par to, kādu karti bērnam noformēt, var pieņemt atkarībā no bērna vecuma un izpratnes ne tikai par naudas vērtību, bet arī drošību,” skaidro Luminor finanšu eksperte. Visbiežāk vecāki noformē bankas piedāvātās debetkartes – norēķinu kartes, jo bērnam nav vajadzības pēc papildu pakalpojumiem, kas ietverti kredītkartēs.

Pīkstināmā karte, telefons un pat uzlīme

Bankas Citadele Karšu un maksājumu daļas vadītājs Andris Lazdiņš skaidro, ka visas no jauna izsniegtās maksājumu kartes satur gan čipu, gan bezkontakta antenu. Ja vecākiem tomēr ir bažas par bezkontakta funkcionalitāti, mobilajā aplikācijā to var izslēgt.

“Redzam, ka klienti tomēr izvēlas ērtību un ap 90% no visiem pirkumiem tiek veikti ar bezkontakta funkcionalitāti. Jāpiebilst, ka tas nav palielinājis krāpniecisko transakciju skaitu. Ja šķiet, ka karte ir pazaudēta, to īslaicīgi var bloķēt Citadeles mobilajā aplikācijā,” informē bankas pārstāvis.

Swedbank runasvīrs Jānis Krops uzsver, ka drošas ir kartes gan ar čipu, gan bezkontakta maksājumu funkciju. Novērots gan, ka bērni maksājumu kartes vēlas pievienot saviem telefoniem jeb integrēt telefonā ar mobilās aplikācijas starpniecību, lai varētu maksāt, pīkstinot telefonu.

Arī bankā Citadele secina, ka jaunieši maksājumiem arvien biežāk izmanto viedierīces, jo mobilais telefons vienmēr ir pie rokas. Te gan esot jāņem vērā Google un Apple vecuma ierobežojumi digitālo maku Apple Pay un Google Pay lietošanai, tāpēc līdz noteiktam vecumam bērniem tomēr jālieto fiziska karte. Kā alternatīvu šiem klientiem bankā Citadele tiek piedāvāta maksājumu uzlīme, kura šai vecuma grupai arī ir bez lietošanas maksas.

Riski un drošība

Lielākie sarežģījumi rodas, kad bērns, īpaši jaunākā vecumā, abonē maksas aplikācijas savā mobilajā telefonā. Nereti pierakstīšanās maksas spēlēm vai aplikācijām notiek, neizlasot noteikumus, kuros teikts, ka par pakalpojumu tiek ieturēta nevis vienreizēja samaksa, bet tiks ieturēta maksa katru mēnesi. Lai palīdzētu vecākiem sekot līdzi sava bērna finansēm, līdz bērna pilngadības sasniegšanai internetbankas lietošanas režīmu izvēlas vecāki. To var pieslēgt skatīšanās vai arī speciālajā režīmā, kas ļauj veikt pārskaitījumus no sava konta, veikt maksājumus, bloķēt vai atbloķēt un aizvietot karti.

Banka Citadele nepilngadīgiem klientiem noteikusi dažus drošības limitus – piemēram, dienā iespējams izņemt līdz 200, bet mēnesī līdz 500 eiro.

Ja jaunietis ir vecumā līdz 18 gadiem, mēnesī iespējams veikt pārskaitījumus līdz 500 eiro un tikai ar vecāku piekrišanu. Ar vecāku atļauju bērnam šajā gadījumā tiks pievienotas noteiktas pieejas internetbankā. Pazaudētu vai nozagtu bankas karti var bloķēt gan pats bērns, gan vecāki. Jauniešiem vecumā no 16 gadiem ar regulāriem ienākumiem, kā arī pilngadīgiem jauniešiem internetbankā pieejami visi pakalpojumi. Viņi var pārskaitīt naudu, bloķēt vai atbloķēt karti, to aizvietot un pieteikties dažādiem bankas pakalpojumiem.

Swedbank pārstāvis iesaka, veidojot maksājumu karti bērnam, pārrunāt ar atvasi kartes lietošanu un rīcību reizēs, kad tā nav pieejama: “Viens no izaicinājumiem ar fizisko karti noteikti ir iemācīt un atgādināt bērniem to nepazaudēt. Tāpat viens no drošības riskiem ir, ka klienti (arī pieaugušie) neuzskata par nepieņemamu iedot savu karti kādam citam cilvēkam. Bērniem šo varam iemācīt jau no agras bērnības – savu maksājumu karti lietojam tikai paši un nevienam citam rokās nedodam, pat pārdevējam ne. Tirgotājiem ir pienākums nodrošināt maksājumu termināli tā, lai klients pats to varētu aizsniegt.”

“Maksājumu karte, sevišķi tās pievienošana digitālajam makam nozīmē arī lielāku drošību – skaidru naudu ir vieglāk pazaudēt, to var nozagt, bet maksājumu karte ir pasargāta pat nozaudēšanas vai sliktākajā gadījumā – nozagšanas dēļ,” skaidro Jekaterina Ziniča.

Tādā pašā veidā bērnam jāmāca atbildība par ierīci, ja karte pievienota digitālajam makam. Ja bērns jau ir vecāks un ar savu karti iepērkas arī internetā, ir būtiski izrunāt ar viņu iespējamos krāpniecības riskus internetveikalos un kā sevi no tiem pasargāt, kā arī priekšlaikus iepazīstināt ar drošām un pārbaudītām vietnēm.

“Mēs iesakām visiem klientiem, kuri ikdienā izmanto viedierīces, izmantot arī mobilo lietotni, tā nodrošinot savu līdzekļu papildu uzraudzību. Lietotne nekavējoties nosūta paziņojumu par naudas kustību kontā. Tas ir izšķiroši svarīgi reizēs, kad ir pamanīti nesaprotami darījumi un nepieciešams kartes darbību apturēt. Lietotnē var tūlītēji pats bloķēt maksājumu karti, ja tā pazudusi vai nonākusi nepareizajās rokās,” iesaka Swedbank pārstāvis.

Zini!

Visas no jauna izsniegtās maksājumu kartes satur gan čipu, gan bezkontakta antenu. Ja vecāki bažījas par bezkontakta funkcionalitātes vajadzību bērnam, to var izslēgt bankas mobilajā aplikācijā vai internetbankā.

Padoms

Vecākiem ir svarīgi pārrunāt drošības aspektus un rādīt bērniem piemēru – mācīt glabāt karti drošā, nepieejamā vietā, nekad nedot karti citām personām un neizpaust savu PIN kodu, atgādināt, lai bērns neaizmirst karti bankomātā vai maksājumu terminālī.