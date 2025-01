“Kādēļ mums jāpilda šīs klaušas? Pusi no gada strādājam patiesībā bez algas!” Jūlijs atklāti par nodokļu sistēmu Krista Draveniece

Kopš pagājušā gada zem mirkļbirkas #negodīgas algas atrodami neskaitāmi latviešu stāsti par briesmīgiem darba apstākļiem darba vietā, pazemojumu, vilšanos un negodīgām algām. Man uzrakstīja kāds vīrietis, kurš teica vēl skaļākus vārdus, ka negodīgas ir nevis algas, bet visa nodokļu sistēma Latvijā! Lūk, Jūlija vēstule:

“Jūsu publicētie raksti LA.lv raisa interesi. Man nav stāsta par negodīgām algām, jo negodīgs ir pilnīgi viss.

Man neviens vēl nav spējis nosaukt vismaz vienu iemeslu, kādēļ viņš vēlas pildīt šis klaušas sešu mēnešus gadā. Jūs spēsiet man to pateikt? Kādēļ Jūs to vēlaties?

Kad kasē ienāk 1000 eiro pirmais, kas tiek paņemts – PVN. Tad paliek 800 eiro (tas ir aptuvens aprēķins, bet tas attēlo finanšu plūsmu). Šos 800 eiro mēs nevaram likt kabatā un saukt par saviem, jo tad mums ir jāatdod vēl 30%,- paliek 500 eiro.

Tātad, lai mēs nopelnītu 500 eiro, mums ir jāuzražo prece (vai pakalpojums) par šiem 1000 eiro.

Kas nozīmē, ka 6 mēnešus gadā mēs strādājam kaut kam citam, bet ne sev. Tomēr tā nav, esmu bijis pārāk optimistisks. Naudu jau mēs nelietosim tiešā veidā, griežot salātos vai zupā. Mums nauda būs jāapmaina pret kaut ko vajadzīgu, bet tur jau ir tāda pati proporcija.

Tātad no sava darba, savām vajadzībām, Jūs varat lietot tikai ceturtdaļu. Tātad vēl trakāk – 9 mēnešus gadā strādājam kāda cita dēļ.

Nestāstiet, ka PNV, nav jāmaksā darba ņēmējam un 20% soc. nod. maksā darba devējs. No kurienes viņam tie rodas?

Novērtējiet pēc cik transakcijām tas 1000 eiro jau viss būs pārvietojies valsts kasē. Tur nav jābūt muļķim, lai paļautos uz Latvijas valsti, tur ir jābūt īpaši aptaurētam. Ja sava darba augļu baudīšana ir noziegums – es izvēlos noziegumu.

Man sen jau vairs nav nekādu morālu šķēršu, lai nobeigtu tos, kas domā ka var mani piespiest pildīt šīs klaušas.”

Jau ziņots, ka 2025. gads atnācis ar izmaiņām nodokļos un sociālajos pabalstos, pieaugs minimālā alga, indeksēs lielāku pensijas daļu, OCTA būs nepieciešama vairāk transportlīdzekļiem, veikalos jāaizstāj plastmasas maisiņi, tabakas izstrādājumus drīkstēs pirkt no 20 gadu vecuma un citas izmaiņas.

2025. gadā pieņemtas vairākas izmaiņas nodokļu likumos, ko lsm.lv apkopojis – viegli un uzskatāmi:

– Visiem algu saņēmējiem vienāds ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamais minimums – 510 eiro.

– Iedzīvotāju ienākuma nodoklim būs divas likmes. Ienākumiem līdz 8775 eiro mēnesī tā būs 25,5%, bet ienākumiem virs 8775 eiro mēnesī – 33%. Ienākumu daļai virs 200 000 eiro gadā, tajā skaitā atalgojumam, dividendēm, kapitāla pieaugumam un ienākumiem no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums, būs papildu iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 3% apmērā.

– Kāda būs tava alga nākamgad, vari aprēķināt ar īpaši izveidotu kalkulatoru šeit.

– Pensionāra iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamais minimums paaugstināts no 500 uz 1000 eiro mēnesī.

– Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes pieaugs par 10%. Par iepriekšējo gadu tas jāsamaksā līdz 31. janvārim.

– Saglabājas samazinātā 12% PVN likme augļiem, ogām un dārzeņiem

– Akcīzes nodoklis pieaugs tabakai un tabakas izstrādājumiem, degvielai un dabasgāzei, saldinātajiem un enerģijas dzērieniem, alkoholisko dzērienu starpproduktiem.

– Bankām ievieš virspeļņas nodokli jeb solidaritātes iemaksu.

– Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un brīvprātīgo iemaksu objekta maksimālais apmērs nākamajiem trim gadiem (2025., 2026., 2027. gadam) noteikts 105 300 eiro gadā.

– Autoratlīdzību saņēmējiem uz trīs gadiem pagarina tiem noteikto īpašo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu noteikšanas un veikšanas kārtību.

Minimālās mēneša darba algas apmērs normālā darba laika ietvaros pieaug līdz 740 eiro.

Garantētā minimālā ienākuma slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā palielināts līdz 166 eiro (līdz šim – 137 eiro), pārējām personām mājsaimniecībā – 116 eiro (līdz šim – 96 eiro).

Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā palielināts līdz 377 eiro (līdz šim – 343 eiro), pārējām personām mājsaimniecībā – 264 eiro (līdz šim – 240 eiro).

Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa maksimālais apmērs pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā palielināts līdz 604 eiro (līdz šim – 549 eiro), pārējām personām mājsaimniecībā – 423 eiro (līdz šim – 384 eiro).

Palielināts minimālās vecuma pensijas apmērs. Minimālās vecuma pensijas aprēķina bāze palielinās no 171 līdz 189 eiro (25% apmērā no ienākuma mediānas), cilvēkiem ar invaliditāti no bērnības – no 206 līdz 226 eiro (30% apmērā no ienākumu mediānas). Minimālo vecuma pensijas apmēru nosaka, piemērojot aprēķina bāzei koeficientu 1,2 un par katru stāža gadu, kas pārsniedz 20 gadus, apmēru palielina par 2% no aprēķina bāzes.

Palielināts minimālās invaliditātes pensijas apmērs. Minimālās invaliditātes pensijas aprēķina bāze palielinās no 171 līdz 189 eiro (25% apmērā no ienākuma mediānas), cilvēkiem ar invaliditāti no bērnības – no 206 līdz 226 eiro (30% apmērā no ienākumu mediānas). III invaliditātes grupas gadījumā invaliditātes pensija tiek noteikta invaliditātes pensijas aprēķina bāzes apmērā, savukārt, nosakot minimālo invaliditātes pensiju I un II invaliditātes gadījumā, aprēķina bāzei tiek piemēroti koeficienti – I invaliditātes grupai 1,6, bet II invaliditātes grupai – 1,4.