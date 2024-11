Ēku renovācija. Foto: Dainis Bušmanis

"Tas prasīs nedēļu un 1000 eiro", bet patiesībā ir 2-3 stundu darbs! IT speciālists Jurģis par negodīgām algām un būvnieku "stiķiem"







Šajā rudenī uzrakstīju viedokļrakstu, kur stāstīju, ka, lai nokaltu betonu no vecajām trepēm pie mājas ieejas, man meistars paprasīja 800 eiro. Vai tā ir adekvāta summa? Kāda šodien vispār skaitās laba alga? LA.LV turpina šķetināt atalgojumu jautājumu dažādās nozarēs. Rakstījām par meistaru algām, pasniedzēju atalgojumu augstskolās, tālbraucēja iespējām nopelnīt un grašiem, ko saņem pašdarbnieku kolektīvu vadītāji. Šodien publicējam Jurģa vēstuli, viņš ir IT speciālists un pats arī būvē un remontē savu māju, tādēļ dalās pārdomās par algām abās šajās nozarēs.

Jurģis raksta:

“Izlasīju un patika Jūsu raksts par būvnieku algām! Minējāt, ka var sūtīt stāstus par šo tēmu. Man izmaksas un izcenojumi būvniecībā (un kopumā ikdienas lietās) ir mīļa tēma, ko bieži izrunāju un salīdzinu ar cilvēkiem Rietumu valstīs.

“Būs aitas, būs cirpēji” ir aktuāls visur. Tas tieši ir saistīts ar pieprasījuma un piedāvājuma attiecību un patērētāja nezināšanu. Visi vienmēr mēģinās nopelnīt vairāk, neatkarīgi no nozares. Gan būvnieks, uzdodot darbu par pietiekami sarežģītu, lai klients lemtu, ka nespēj to darīt pats un tas ir tā vērts, jeb auto servisā pasaka, ka viss slikti un remonts 1000 eiro, lai gan citā atklāj, ka ar 100-200 eiro vēl 5 gadus brauks bez raizēm. To esmu novērojis visās nozarēs kur esmu strādājis.

Pirmajā darbā maksāja 50 santīmus dienā

Iesāku 8 gadu vecumā 1999. gadā. Ar mazu āmurīti un cirtnīti klapēju nost cementu no lietotiem ķieģeļiem tā laika pārdošanai. Maksāja 50 santīmus dienā, šķiet, divreiz mazāk kā minimālā likme, bet tas tā pat bija nedēļas kabatas naudas apmērs vienā dienā.

Mācīja strādāt, biju vairāk kā apmierināts. Vēlāk pārgāju uz tirgošanos, iepirku un tirgoju puķes pie kapiem, kaut ko meistaroju mājās un tirgoju vienaudžiem. Līdz kādam 2005. gadam pasniedzu privātstundas nesekmīgajiem skolasbiedriem par 50 santīmiem stundā ar garantiju, ka ja nenokārtos kontroldarbus – atmaksāšu. Visi nolika. kādi 4-5 studenti reizē bija ļoti laba peļņa. Protams, nekādi nodokļi, jo likumdošana tāpat to neļauj.

Divās nedēļas nogalēs saņēmu vairāk kā klases audzinātāja mēnesī

Kā palika 15 gadi, kas bija oficiālais darba vecums, aizskrēju sākumā uz mēnesi “Drogās” par pārdevēju/konsultantu, tad “Čili Pizza” par pavāra palīgu. Maksāja 80 latus mēnesī uz rokas. Atgriezos jau pie nopietnākām lietām – lāpstas. Tas bija 2006-2009 gads. Tīri rakņājoties pa zemi kā pamatskolnieks, maksāja 20-40 latus dienā (bez nodokļiem). Divās nedēļas nogalēs saņēmu vairāk kā klases audzinātāja mēnesī. Un tas bija tas laiks, kad daudzi izbrauca uz Īriju, jo “te tak algas mazas”. Protams, līdz ar finanšu krīzi tas nokrita uz kaut kādiem 200 latiem mēnesī jau oficiāli pēc nodokļiem. Vairs tur neatgriezos.

Meistars par 7 stundu darbu paprasīja 800 eiro, pēc tam ieslēdzu Youtube un izdarīju pats

Vēlāk jau pamācījos vairāk, guvu pieredzi arī iekšdarbos, apkopē, remontos. Laika gaitā kaut kā parādās tā izpratne cik tad kurš darbs ir vērts. Ap 2016. gadu izdomāju māju celt. Nu it kā…. restaurēt vecu padomju vasarnīcu par ziemas māju un tad paplašināt un otro stāvu uzlikt. Pirmā un pēdējā reize, kad izmantoju meistara pakalpojumus, jo likās, ka pats nezinu, nav darbarīki un nespēšu – no pagrabā ievilktā ūdensvada dabūt krānu saimniecības telpā.

Jāuztaisa caurums betona grīdā, 2 caurumi koka sienās, kādi 7m ppr caurule, čupa līkumi un dārza krāns galā. Uztaisīja kādās 6-7 stundās un 800 eiro cena. Kad biju gatavs jau no nulles savilkt visu virtuvi, vannas istabu un dārzu, ieskaitot karsto ūdeni – 30 minūtes Youtube, 28 eiro par lodāmuru trubām Depo un ap 100 eiro visos materiālos. Divos Vakaros pēc darba visu māju savilku. Nezinu, cik būtu maksājis kādam santehniķim. Viss turas jau 7 gadus bez problēmām.

Materiālos kādi 50 eiro, 8h darbs, bet garāmgājēji pat virs 500 eiro solīja

Te lūk par cenām. Kamdēļ tik dārgi? Jo ir, kas to maksā. Esmu patestējis prieka pēc projektiņus par naudiņām. 70 eiro materiālos, uztaisu smuku suņu būdu dzīvojamā istabā aiz gara laika un pārdodu par 350 eiro. Laiks kādas 40 stundas vakaros pēc darba. Tas bija 2017. gadā, tā ka normāla summa par laiku. Šogad uzmetināju glaunu dārza ugunskura vietu ar regulējamām restēm, regulējamu kazana vai pannas vietu. Materiālos kādi 50 eiro, 8h darbs, bet garāmgājēji pat virs 500 eiro solīja, lai tādu arī šiem uztaisu. Kamdēļ ne? Varbūt maz ir tādi, kas tiešām to izdarītu un pat vēl vairāk prasītu.

Saņemt IT nozarē 50-100 eiro stundā pēc nodokļiem nav grūti, bet jābūt labam

Par ne būvniecību. Man vienīgā cita pieredzi ir IT. Tur darbojos no kāda 2009. gada profesionāli. Saņemt 50-100 eiro stundā pēc nodokļiem nav grūti, bet jābūt labam. Un nevis pāris stundas dienā, bet pilnu slodzi. Tā ka 10 000 – 15 000 mēnesī mierīgi. Bieži tā pati lieta, kas būvniecībā – šķietami specifiskas zināšanas, kas uzsit cenu, jo piedāvājums ir mazs, lai arī tas ir apgūstams pāris gados maksimums. “Tas prasīs nedēļu un 1000 eiro” patiesībā ir 2-3 stundas darbs un vienlaicīgi 10 tādi darbi tiek darīti.

Lūk, tēma, par ko daudz čortojos ar cilvēkiem, kas nevēlas paši neko darīt. Man ik pa laikam jāveic aprēķins, cik izmaksā manas mājas būvniecība no nulles uz esošo stāvokli, kamēr neesmu nodevis. Pagājušā gada pavasarī bija 1780 eiro/m2. Nedaudz virs vidējā, jo man ir nestandarta projekts. Reālās izmaksas ir ap 250 eiro/m2 + ap 12 000 eiro fiksētie izdevumi neatkarībā no platības (ūdens/kanalizācijas pieslēgums, projekts, nodevas un tml).

Kur ta paliek tie papildus 1530 eiro/m2? Būvniekam, kas visu izdarīs. Salīdzināju materiālu cenas ar Štatiem un Rietumeiropu – tur knapi 20-50% dārgākas materiālu cenas… no ko tur raud, bļāviens… vēl šodien viens brits man paraudāja, ka 3 000 poundi uz kvadrātmetru viņiem un vairāk, ja vannasistaba vai virtuve. Lūk, kur nauda aiziet. Būvniekam algās un peļņai.”

