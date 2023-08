Kādēļ Rīgā bērnu ved uz skolu ar personīgo auto, nevis ļauj braukt ar sabiedrisko transportu? Ieteikt







Lai neradītu būtiskus sastrēgumus galvaspilsētas ielās, atsākoties skolas gaitām 1. septembrī, Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora p.i. Jānis Vaivods TV24 raidījumā “Uz līnijas” iesaka skolēniem pārvietoties ar sabiedrisko transportu, kas skolēniem ir bez maksas.

Savukārt kāds raidījuma skatītājs-vecāks atbild Vaivoda kungam un paskaidro iemeslu, kādēļ uz skolu Rīgā savu bērnu ved ar personīgo auto, nevis ļauj viņam braukt ar sabiedrisko transportu.

Iemesls, kāpēc skatītājs savu 8 gadus veco skolēnu uz skolu ved ar automašīnu, ir pavisam vienkāršs – ja nebūtu iespēja pašam nogādātu savu bērnu uz skolu Rīgas centrā no Pārdaugavas, tad bērnam nāktos braukt ar diviem sabiedriskajiem transportiem un viņam no mājām būtu jāizbrauc jau 6.40 no rīta. Un tas arī nešķiet droši.

“Tā ir zināma tendence pilsētās kopumā – izvēlēties bērnus vest nevis tuvākajā skolā savā mikrorajonā, kā tas ir paredzēts arī noteikumos, bet vest uz centru. Tā ir izvēle. Astoņgadnieku, kas iet 2. klasē, varētu arī mēģināt palaist ar sabiedrisko transportu,” skatītājam atbild Vaivods.