Mārim Riekstiņam šodien ir pēdējā darba diena Latvijas vēstnieka amatā Krievijas Federācijā. Foto: Lita Millere/LETA

Kādreizējais Latvijas vēstnieks Krievijā Riekstiņš būs Latvijas vēstnieks NATO Ieteikt







Kādreizējais Latvijas vēstnieks Krievijā Māris Riekstiņš būs nākamais Latvijas vēstnieks pastāvīgajā pārstāvniecībā NATO, liecina Valsts prezidenta nākamās nedēļas darba kārtība.

Riekstiņš ieņēma Latvijas vēstnieka Krievijā amatu no 2017.gada līdz 2023.gadam, kad Latvija pieņēma lēmumu pazemināt diplomātiskās pārstāvniecības līmeni Krievijā un no 24.februāra atsauca savu vēstnieku Krievijā. Pēc atgriešanās Latvijā Riekstiņš bija Ārlietu ministrijas (ĀM) speciālo uzdevumu vēstnieks.

Kā liecina aģentūras LETA arhīvs, kopš 2015.gada septembra Riekstiņš ĀM pildīja vēstnieka-ģenerālinspektora pienākumus, savukārt līdzšinējā karjerā no 2011. līdz 2015.gadam viņš bija Latvijas vēstnieks NATO, savukārt no 2004.gada līdz 2007.gadam – vēstnieks ASV, kā arī no 2006.gada līdz 2007.gadam – nerezidējošais vēstnieks Meksikā.

Laikā no 1993.gada līdz 2004.gadam Riekstiņš pildīja ĀM valsts sekretāra pienākumus. Tāpat vēstnieks vadījis Latvijas delegācijas iestāšanās sarunām vairākās nozīmīgās starptautiskajās organizācijās, piemēram, iestāšanās sarunas NATO un Pasaules Tirdzniecības organizācijā.

Savukārt no 2007.gada līdz 2010.gadam Riekstiņš bija Latvijas ārlietu ministrs. Tāpat viņš saņēmis trešās šķiras Triju Zvaigžņu ordeni komandiera pakāpē un otrās šķiras Atzinības krustu lielvirsnieka pakāpē, kā arī vairāku citu valstu augstākos apbalvojumus.

Paredzēts, ka Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs 27.jūlijā plkst.14 Rīgas pilī pasniegs akreditācijas vēstules Latvijas vēstniekiem. Akreditācijas vēstuļu saņēmēju vidū ir Riekstiņš, kā arī jaunā Latvijas vēstniece Lietuvā Solveiga Silkalna, Latvijas vēstniece pastāvīgajā pārstāvniecībā ANO Ņujorkā Sanita Pavļuta-Deslandes un jaunā Latvijas vēstniece Apvienotajos Arābu Emirātos Dana Goldfinča.