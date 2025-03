Pēc ASV un Krievijas konsultācijām Rijādā Ukrainas nostājas dēļ netika pieņemts kopīgs paziņojums, tā šodien, 25. martā, apgalvoja Krievijas Federācijas Padomes Drošības komitejas priekšsēdētāja vietnieks Vladimirs Čižovs, vēsta Ukrainas medijs “Kyiv Independent“, atsaucoties uz Krievijas medija “Interfax” publicēto informāciju.

ASV un Krievijas sarunas Saūda Arābijā noslēdzās 24. martā pēc 12 stundām, un 25. martā Rijādā notika atsevišķa, bet īsāka ASV un Ukrainas sarunu kārta. “Viņi (ASV un Krievijas delegāti) sēdēja 12 stundas un, šķiet, vienojās par kopīgu paziņojumu, kas tomēr netika pieņemts Ukrainas nostājas dēļ. Arī tas ir ļoti tipiski un simptomātiski,” tā apgalvoja Čižovs, kā ziņoja aģentūra “Interfax”.

Laikrakstam “The Kyiv Independent” neizdevās pārbaudīt šos apgalvojumus, un Ukrainas prezidenta kanceleja neatbildēja uz lūgumu sniegt komentārus. ASV un Ukraina nav publiski komentējušas šonedēļ notikušo pēdējo sarunu kārtu rezultātus.

Čižovs raksturoja Rijādas tikšanos kā daļu no plašākas ASV un Krievijas “kontaktu ķēdes”, ko aizsāka Krievijas prezidenta Vladimira Putina un ASV prezidenta Donalda Trampa telefonsaruna.

Kremļa preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs iepriekš sacīja, ka ASV un Krievijas sarunu saturs netiks izpausts.

Peskovs arī apstiprināja, ka Melnās jūras iniciatīva bija viens no galvenajiem diskusiju punktiem Rijādā. Līdzīga vienošanās iepriekš pastāvēja Melnās jūras graudu iniciatīvas ietvaros – 2022. gada vienošanās, ko panāca ar ANO un Turcijas starpniecību, kas Ukrainai ļāva eksportēt lauksaimniecības produktus caur Melno jūru, neraugoties uz notiekošo karu. Maskava 2023. gada jūlijā atkāpās no darījuma, kas noveda pie atkārtotiem Krievijas uzbrukumiem Ukrainas ostu infrastruktūrai.

Sarunas notiek, pastāvot bažām, ka Krievija apzināti kavē miera centienus, lai nostiprinātu savas pozīcijas. Kremlis apgalvoja, ka pēc Trampa un Putina sarunas ir devis rīkojumu uz 30 dienām pārtraukt triecienus Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai, taču vēlāk Kijiva apsūdzēja Krieviju, ka tā turpina uzbrukumus civilajiem mērķiem.

ASV un Ukraina sākotnēji atbalstīja plašāku 30 dienu pamieru, kas ietvertu arī sauszemes operāciju apturēšanu, taču Krievija noraidīja šo priekšlikumu, ja vien tajā netiks iekļauti nosacījumi, kas mazina Ukrainas aizsardzības spējas, piemēram, ārvalstu militārā atbalsta pārtraukšana.

Rijādā noslēgušās vēl vienas Ukrainas un ASV pārstāvju sarunas

Kā šodien ziņoja LETA, tad pēc iepriekšējā dienā notikušajām sarunām starp ASV un Krievijas delegācijām par Maskavas uzsāktā kara izbeigšanu pret Ukrainu otrdien Rijādā notikušas neilgas vēl vienas sarunas starp Vašingtonas un Kijivas pārstāvjiem. “Sarunas ir beigušās. Visas detaļas tiks paziņotas vēlāk,” neilgi pēc paziņojuma par tikšanās sākumu žurnālistiem pavēstīja kāds ukraiņu avots.

Pēc iepriekšējās dienas sarunām starp Krievijas un ASV pārstāvjiem tā arī nesekoja nekādi paziņojumi par uguns pārtraukšanu.

Tajā pašā laikā Kremlis paziņojis, ka šo sarunu saturs, kas joprojām tiekot analizēts, netiks atklāts. “Šo sarunu saturs noteikti netiks publiskots,” uzsvēra Krievijas diktatora Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs. Viņš piebilda, ka kontakti ar Vašingtonu tikšot turpināti, taču nekādus konkrētus datumus neminēja.

Ko pēc sarunām paziņoja ASV Baltais nams?

Saūda Arābijā notikušajās ASV delegācijas sarunās ar Krieviju un Ukrainu tās atsevišķi piekrita izvairīties no militāriem triecieniem kuģiem Melnajā jūrā, otrdien paziņoja Baltais nams, tā šovakar, 25.martā, ziņo LETA.

Baltā nama paziņojumos par atsevišķi notikušajām sarunām ar Ukrainu un Krieviju teikts, ka katra valsts “vienojās nodrošināt drošu kuģošanu, nepieļaut spēka pielietošanu un novērst komerciālu kuģu izmantošanu militāriem mērķiem Melnajā jūrā”.

Tāpat ASV palīdzēs atjaunot Krievijas piekļuvi pasaules lauksaimniecības un mēslošanas līdzekļu eksporta tirgum, samazinās jūras apdrošināšanas izmaksas un uzlabos piekļuvi ostām un maksājumu sistēmām šādiem darījumiem.

ASV izstrādā pasākumus, lai novērstu triecienus Krievijas un Ukrainas enerģētikas objektiem, kam piekrīt gan Krievija, gan Ukraina. ASV un Ukraina vienojās, ka ASV joprojām ir apņēmušās veicināt karagūstekņu apmaiņu, civiliedzīvotāju atbrīvošanu un piespiedu kārtā pārvietoto Ukrainas bērnu atgriešanos.

Tāpat ASV un Ukraina atzinīgi vērtē trešo valstu starpniecību, lai izpildītu enerģētikas un jūrniecības nolīgumus. “ASV un Ukraina turpinās strādāt, lai panāktu ilgstošu un noturīgu mieru,” paziņoja Baltais nams.

Today, we held meetings focused on diplomatic efforts. I spoke with Rustem Umerov. Yesterday there was a meeting with the U.S. team. Today, U.S. representatives spoke with the war team—that is, with representatives of Russia. After that, another meeting took place between the… pic.twitter.com/ZNNtU86ZLG

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 24, 2025