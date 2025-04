Veselības veicināšanā nozīmīga loma ir veselības izglītībai. Foto: SHUTTERSTOCK

Kādu profesiju izvēlēties? Prognozē, ka veselības aprūpē jau pavisam drīz trūks vismaz 2400 darbinieku







Pēc pieciem gadiem veselības aprūpes sistēmā varētu trūkt aptuveni 2400 darbinieku, šodien konferencē “Veselības aprūpes cilvēkresursu krīze: Mazās valstis nākotnes risku priekšā” par veselības aprūpes darbaspēka izaicinājumiem un risinājumiem Eiropā norādīja Ekonomikas ministrijas (EM) parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis.

To apliecinot Labklājības ministrijas (LM) apkopotie dati par darbaspēka pieprasījumu un piedāvājumu veselības un individuālās aprūpes profesijās.

Viņš norādīja, ka līdz ar sabiedrības novecošanos veselības aprūpes joma kļūst arvien nozīmīgāka. Novērojams, ka jau tagad trešdaļai sabiedrības veselības problēmas ierobežo ikdienas aktivitātes mājās, darbā vai atpūtā.

Vienlaikus tautsaimniecības ilgtspējīgai attīstībai ir kritiski svarīgi nodrošināt nepieciešamo speciālistu skaitu veselības aprūpes sistēmā.

Izaicinājums novērojams īpaši jaunu darbinieku apmācīšanas procesā, kas ir ilgstošs.

Kā atzīmēja Miezainis, EM šobrīd strādā pie “sudraba ekonomikas” attīstīšanas un motivējošu pasākumu kopumu izveides, lai pēc iespējas ilgāk noturētu cilvēkus darba tirgū.

EM pārstāvis, atsaucoties uz LM datiem, norādīja, ka pērn veselības un individuālās aprūpes profesijās nodarbināto liels īpatsvars novērojams tieši vecuma grupā 55 līdz 64 gadiem. Šajā vecuma grupā pērn strādājuši nedaudz virs 14 000 iedzīvotāju.

Jau vēstīts, ka šodien Rīgā notiek starptautiska konference “Veselības aprūpes cilvēkresursu krīze: Mazās valstis nākotnes risku priekšā”, kurā eksperti un politikas veidotāji diskutē par veselības aprūpes darbaspēka izaicinājumiem un risinājumiem Eiropā.

Pasākuma aktualitāti Veselības ministrijā (VM) pamato ar to, ka cilvēkresursu nodrošinājums veselības aprūpē ir viens no lielākajiem izaicinājumiem gan Latvijā, gan citviet Eiropā. To vēl vairāk pastiprinājusi ģeopolitiskā situācija, izgaismojot, cik būtiska krīzes apstākļos ir pieejamība veselības aprūpei un veselības aprūpes sistēmas kapacitāte.

Konferencē piedalīties aicinātas Eiropas valstu amatpersonas, Pasaules veselības organizācijas Eiropas reģiona direktors Hanss Klūge, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas veselības eksperti, kā arī nozares profesionāļi un starptautisku ārstu organizāciju pārstāvji. Tāpat pasākumā klātesoši būs arī nacionālā līmeņa politikas veidotāji. Savukārt veselības sektorā strādājošie dalīsies profesionālajā pieredzē un skatījumā uz nozari.

Konferenci VM rīko Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansētā projekta laikā.