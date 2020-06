Kaķis logā, govs dubļos un stārķis ar maisiņu ap kaklu. Tie nav joki!

Foto: depositphotos.com

Sestdien glābēju palīdzība bija nepieciešama vairākiem pusatvērtos logos iesprūdušiem kaķiem, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Kopumā bijuši trīs šādi izsaukumi.

Tāpat kāds kaķis nocelts no koka, vēl viens bija iesprūdis starp logu un restēm, bet šorīt Rīgā saņemts izsaukums par kaķi, kurš atrodas zem auto motora pārsega.

Sniegta palīdzība arī citiem dzīvniekiem – Pļaviņu novadā no dubļiem izvilkta govs, Ciblas novadā no bedres izcelts suns. Savukārt Jēkabpils novadā no ligzdas bija izkrituši vairāki putnu mazuļi.

Glābējiem ziņots arī par kādu stārķi, kuram ap kaklu bija aptinies maisiņš, taču viņu VUGD darbiniekiem noķert neizdevās.

Kopā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 58 izsaukumus, 15 no tiem bijuši uz ugunsgrēkiem, tostarp viens bija meža ugunsgrēks. 33 gadījumos bija nepieciešami glābšanas darbi, bet 11 zvani bijuši maldinājumi.