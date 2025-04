Galvenais iemesls, kāpēc Krievija cenšas liegt Ukrainas pievienošanos NATO, nemaz nav bailes no NATO uzbrukuma, tā savos sociālajos tīklos paziņoja eirokomisārs Andrjus Kubiļus.

Atsacīšanās Ukrainai piešķirt NATO dalību tikai atvieglo Krievijai iespējas sagatavot jaunus agresīvus soļus turpmākajā nākotnē. Par to savā ierakstā sociālajā tīklā “X” paziņojis Eiropas komisārs aizsardzības jautājumos Andrjus Kubiļus.

Viņš arī izskaidrojis, kāds patiesībā ir galvenais iemesls, kāpēc Krievija tik ļoti cenšas liegt Ukrainai iespēju pievienoties NATO.

“Krievija pieprasa “nē NATO” Ukrainai. Ne tāpēc, ka viņi baidītos no antikrievu uzbrukuma no Ukrainas teritorijas, bet tāpēc, ka viņi baidās, ka NATO aizsargās Ukrainu no nākamās Krievijas agresijas. “Nē NATO” Ukrainai atvieglo Krievijas nākamo agresijas plānošanu,” uzsvēra eirokomisārs.

Ukrainas dalība NATO

Atgādināsim, ka ASV prezidents Donalds Tramps pēc stāšanās amatā paziņoja, ka Ukrainai jāaizmirst par iestāšanos NATO. Viņš vairākkārt uzsvēra, ka tieši Ukrainas centieni pievienoties alianses rindām izraisīja karu, kuru uzsāka Krievija.

Komentējot Trampa izteikumus, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atbildēja, ka šāda ASV pozīcija attiecībā uz Ukrainas dalību NATO sakrīt ar Krievijas vēlmēm.

Russia demands ‘no NATO’ for Ukraine. Not because they fear an anti-Russian NATO offensive from Ukrainian territory –but because they fear NATO will defend Ukraine against Russia’s next aggression. ‘No-NATO’ for Ukraine makes it easier for Russia to plan its next aggression.

— Andrius Kubilius (@KubiliusA) April 27, 2025