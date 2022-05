Kāpēc Krievijai karā neiet tik labi, kā viņi vēlētos? Atbild Rajevs Ieteikt







Kas ir galvenie iemesli, kāpēc Krievijai joprojām neiet tā, kā viņiem gribētos? Šo jautājumu TV24 “Speciālizlaidumā” raidījuma vadītājs uzdeva Igoram Rajevam, militārajam analītiķim.

Analītiķis atbildi sāka ar to, ka esot simts un viens iemesls, kāpēc krieviem neiet kā gribētos. Par to pēc kara noteikti cilvēki rakstīšot grāmatas. Taču viens no būtiskākajiem iemesliem ir, ka krievu ģenerāļi parāda vāju izpratni par karadarbības veidošanas pieredzi.

Viens no veidiem, kā tas izpaužas, ir nepietiekama koncentrēšanas spēja un spēku ekonomija. Lai gūtu panākumus kaujas laukā, ir jāsakopo spēki. Vienā vietā tie jānoņem, jāsaliek citā. Ir jāizvēlas galvenā vieta, kur vajag uzvarēt, tur arī jākoncentrē maksimāli daudz spēka, lai uzvarētu un virzītos uz priekšu.

Visur citur jāatstāj vien salīdzinoši nedaudz spēku, lai noturētu pozīcijas.

Šobrīd visiem redzams, ka šo pavisam vienkārši principu Krievija nesaprot. Nemitīgi spēki tiek izkliedēti un izmantoti nelietderīgi.

Kā vienu no piemēriem tam var minēt raķešu apšaudes. Nesen Ukrainas ģenerālštābs ziņoja, ka krievi līdz šim karā izšāvuši 788 raķetes. Tas ir mazliet vairāk nekā iepriekš bija ziņojis viņu prezidents, kurš teica, ka izšauts ap 2 tūkstošiem raķešu.

Mums visu laiku šķiet, ka tas ir nozīmīgs raķešu daudzums, kas daudz ko ietekmē. Bet I.Rajevs vērš uzmanību, ka Ukrainas infrastruktūra nav iznīcināta, elektrība ir, degviela tiek piegādāta, internets strādā, televīzija arī.

Te vērtīgi salīdzināt ar 2003. gada karu, kad ASV uzbruka Irākai. Ja Ukrainā krievi līdzšinējā karā izlietojuši 700-2000 raķetes, tad ASV Irākā dienā izšāva vairāk nekā 700 raķetes, masveidā pielietojot šos ieročus, masveidā apšaudot objektus, ko vajadzēja iznīcināt. Tā ātri tika panākts rezultāts.

Cits piemērs – Ukrainā Krievija pašlaik izmanto 200-300 lidmašīnas dienā, veicot minimālus uzbrukumus gaiss – zeme. Amerikāņi jau pieminētajā karā katru dienu izmantoja 1500 lidmašīnas, intensīvi uzbrūkot gaiss-zeme.

Līdz ar to droši var teikt, ka “amerikāņi 100% saprot, ko nozīmē spēku koncentrācija. Ja visu pareizi izmanto, var panākt efektu,” norāda militārais analītiķis.