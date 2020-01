Koalīcijā ietilpstošo partiju “KPV LV” un Jaunās konservatīvās partijas deputāti šonedēļ nākuši klajā ar rosinājumu diskutēt par lēnāku akcīzes nodokļa kāpumu alkoholam, nekā pašlaik paredzēts likumā no šā gada 1. marta. Deputāte, labklājības ministre Ramona Petraviča, iestājoties pret alkohola sadārdzinājumu, sacījusi: “Mēs esam solījuši, ka palīdzēsim uzņēmējiem. Jo tie nav tikai budžeta ieņēmumi, bet arī darba vietas.” Foto: Zane Bitere/LETA

Publiski skaļi iestājoties pret gaidāmo akcīzes nodokļa pieaugumu alkoholiskajiem dzērieniem, kas iedragāšot valsts tautsaimniecību, 13. Saeimas deputāte un labklājības ministre no partijas “KPV LV” Ramona Petraviča ir “aizmirsusi” pieminēt, ka atrodas klaja interešu konflikta situācijā: lai gan viņas vadītajai ministrijai jāpiedalās alkoholisma ierobežošanā valstī, viņai netīkamā akcīzes nodokļa paaugstināšana, kas sadārdzinātu un padarītu mazāk pieejamas reibinošās dziras, iedragās arī viņas ģimenes ienākumu avotu un personisko labklājību. Alkohola akcīzes nodokļa likmes pieaugs no šā gada 1. marta.

Daudzus “RīgaTV 24” raidījuma “Ziņu Top 5” skatītājus šajās dienās varēja pārsteigt fakts, ka laikā, kad Labklājības ministrijas valsts sekretārs darbojas Nacionālajā alkoholisma ierobežošanas padomē, kuras galvenais mērķis ir samazināt alkohola patēriņu un tā radītās sekas, pati labklājības ministre publiski uzstājas pret alkoholisko dzērienu cenu palielināšanu, kas ierobežotu to pieejamību.

“Ceļot akcīzi, pirmais, ko mēs zaudēsim, būs pierobežu uzņēmumi. Tie tirgo apmēram 20 procentus no kopējā alkohola, līdz ar to akcīzes nodoklis ir ap 20 procentiem, kas tiek iekasēti tieši no pārrobežu tirdzniecības. Tie būs zaudējumi budžetam. Mēs būsim nekonkurētspējīgi gan kā tirgotāji, gan kā ražotāji,” TV raidījumā pavēstīja ministre R. Petraviča.

Ja tiks palielināta akcīze, izzudīs pierobežu tirdzniecība, būs zaudējumi ne tikai akcīzes nodokļos, bet arī pievienotās vērtības nodokļos, zudīs darba vietas un līdz ar to samazināsies gan sociālā nodokļa ieņēmumi, iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi un uzņēmuma ienākuma nodokļi, būs bezdarbs, un bezdarbnieki būs papildu slogs valsts budžetam, TV raidījumā apgalvoja R. Petraviča.

Tas, ko labklājības ministre TV skatītājiem noklusēja, ir par nekonkurētspējību – visvairāk satraukto uzņēmumu vidū ir arī viņas vīram Aleksandram Petravičam piederošā SIA “Monēta”, kura citstarp nodarbojas arī ar specializēto alkoholisko dzērienu tirdzniecību Lietuvas pierobežā – Ezerē.

Līdz šim Petraviču laulātā pāra uzņēmums “Monēta”, kurā tagadējā ministre vēl 2018. gadā bijusi finanšu vadītāja un saņēmusi algu, bija publiski zināms tikai saistībā ar nopietnajām aizdomām par aplokšņu algu maksāšanu.

Taču citādi tas vienmēr medijos ir ticis pieminēts tikai kā skaitā nedaudzu pārtikas un rūpniecības preču tirdzniecības veikalu īpašnieks un uzturētājs Saldus novadā. Taču patiesībā SIA “Monēta” nodarbojas arī tieši ar alkoholisko dzērienu tirdzniecību: Lietuvas pierobežā Ezerē tam pieder ne tikai “Elvi” veikals, bet arī specializētā alkoholisko dzērienu tirdzniecības vieta “Alko outlets”.

Tas nozīmē, ka Petraviču ģimenes uzņēmuma biznesu tieši ietekmēs akcīzes pieaugums un ka, labklājības ministrei publiski runājot par to, kā paaugstinātā alkohola akcīze radīs situāciju, kad “mēs būsim nekonkurētspējīgi gan kā tirgotāji, gan kā ražotāji”, viņas teiktais attiecināms arī uz nevēlamo triecienu pašas ģimenes labklājībai, zūdot nozīmīgam ienākumu avotam.

Ministres vīram Aleksandram Petravičam piederošā SIA “Monēta” nodarbojas arī ar alkoholisko dzērienu tirdzniecību. Ekrānuzņēmums no siamoneta.lv

R. Petraviča trešdien nevēlējās sniegt atbildi uz jautājumu – kādus tieši ienākumus SIA “Monēta” pērn ir guvusi no alkoholisko dzērienu tirdzniecības, tajā skaitā no pārrobežu alkohola tirdzniecības, un kādus zaudējumus šim viņas ģimenes uzņēmumam nodarīs alkohola akcīzes paaugstināšana, pret ko viņa publiski iestājusies.

Tā vietā ministrijas preses pārstāve pavēstīja labklājības ministres norādi – “sabiedrība ar ierobežotu atbildību nav kopīpašums” un “visa informācija par jebkuru uzņēmumu peļņu ir publiski pieejama “Lursoft” datu bāzē”. Taču versija par to, ka uz vīra vārda reģistrētā SIA ir tikai viņa īpašums, šajā gadījumā neatbilst patiesībai.

Oficiāli gan vienīgais SIA “Monēta” īpašnieks un vadītājs ir ministres vīrs Aleksandrs Petravičs. Taču viņš un R. Petraviča, kā rāda “Lursoft” datu bāze, nav noslēguši līgumu par mantas šķirtību, kas nozīmē, ka uzņēmums ir abu laulāto kopēja manta, tāpat kā viss pārējais, kas iegūts un radīts laulības laikā.

Turklāt nevienā no publiskajām datu bāzēm nav atrodama informācija, ka labklājības ministre būtu deklarējusi no sava vīra atsevišķu, nodalītu saimniecību, un tas, kā apliecināja vairāki juristi, gan juridiski, gan praktiski nozīmē – Petraviču ģimene kopā gūst labumu no savas kopmantas (122 tūkstošu eiro peļņu 2018. gadā), un gaidāmā akcīzes nodokļa celšana, pret ko tik asi iestājusies labklājības ministre, šo labumu un viņas ģimenes labklājību var būtiski samazināt.

Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa preses pārstāvis, paužot premjera viedokli, trešdien norādīja, ka iespējamās interešu konflikta situācijas ir jāvērtē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam atbilstoši tā kompetencei, bet jautājums par iespējamām akcīzes nodokļa likmes izmaiņām alkoholiskiem dzērieniem pašlaik neesot valdības darba kārtībā.