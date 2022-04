Izstādes atklāšanā piedalījās abi “Latvijas Avīzes” karikatūristi – Gatis Šļūka (no kreisās) un Ēriks Ošs. Foto: Karīna Miezāja

Karikatūras grāmatā un izstādē! Iznākusi Gata Šļūkas karikatūru grāmata Ieteikt







Linda Rumka, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Izdevniecība “Latvijas Mediji” laidusi klajā “Latvijas Avīzes” karikatūrista Gata Šļūkas karikatūru grāmatu “Karikatūras 3”. Grāmatā ir apkopotas vairāk nekā 300 pēdējos gados radītās un populārākās mākslinieka karikatūras par visdažādākajām tēmām – politika, auto un ceļi, sports, valoda, mīlestība, vide un klimats, tehnoloģijas, izglītība un svētki.

“Lielākā daļa no manām karikatūrām vispirms tiek publicētas “Latvijas Avīzē”, bet vēlāk daudzas no tām atrod savu ceļu līdz izdevumiem ārpus Latvijas un dažkārt sāk dzīvot savu dzīvi interneta vidē. Tas nozīmē, ka cilvēki citā pasaules malā arī sajūt saikni ar attēlotajām tēmām un situācijām. Pateicoties informācijas ātrumam, pasaule kļūst mazāka un attālums starp mums sarūk, līdz ar to tēmas, kuras cilvēkiem ir aktuālas, kļūst arvien līdzīgākas,” saka mākslinieks Gatis Šļūka.

Jaunākais izdevums “Karikatūras 3” Gatim Šļūkam ir jau ceturtā karikatūru grāmata. Foto: Karīna Miezāja

Gata Šļūkas karikatūras publicētas arī daudzos starptautiskos izdevumos, piemēram, “Washington Post”, “USA Today”, “China Daily”, “Politico”, “Courrier International”, “Süddeutsche Zeitung” un citur. Vairāki viņa darbi izpelnījušies atzinību izstādēs un izdevumos ārpus Latvijas.

Piektdien, 1. aprīlī, tirdzniecības centrā “Domina Shopping” Rīgā tika atklāta karikatūru izstāde “Ko nevar izmainīt, par to var pasmaidīt”, kurā var aplūkot gan Gata Šļūkas, gan Ērika Oša karikatūras. Izstāde būs skatāma visu aprīli.