Kariņš skaidro, kādā situācijā valdība būs spiesta ieviest vēl stingrākus ierobežojumus





Palielinoties Covid-19 saslimstības skaitļiem, nāksies lemt par stingrākiem ierobežojumiem, otrdien preses konferencē paziņoja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Pēc valdības un Krīzes vadības padomes kopsēdes premjers uzsvēra, ka situācija ar Covid-19 izplatību ir ļoti nopietna.

Kariņš pauda bažas, ka veselības aprūpes sistēma tiek aizvien vairāk noslogota. “Lai slimnīcās paplašinātu gultu skaitu Covid-19 slimniekiem, tās ir spiestas sašaurināt pārējiem pacientiem pieejamo pakalpojumu klāstu,” pauda Ministru prezidents.

Viņš piebilda, ka gadījuma, ja saslimstība ar Covid-19 nemazināsies un slimnīcu noslodze turpinās augt, valdība būs spiesta ieviest vēl stingrākus ierobežojumus.

Kariņš piebilda, ka valdība šodien vēl nelēma par stingrāku ierobežojumu ieviešanu, bet uzsvēra, ka situācija ar Covid-19 izplatību nopietna.

“Aicinu ikvienu padomāt par sevi, saviem tuviniekiem, kaimiņiem, draugiem, ierobežojiet kontaktus, neejiet ciemos, nepulcējamies,” uzsvēra premjers.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī atklāti 278 saslimšanas ar Covid-19 gadījumi, savukārt seši pacienti miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Aizvadītajā diennaktī mirušas sešas personas, kurām bijusi apstiprināta inficēšanās ar Covid-19. Mirušie pacienti bijuši vecumā no 70 līdz 75 gadiem, no 80 līdz 85 gadiem, kā arī divas personas vecumā no 75 līdz 80 gadiem un vēl divas no 90 līdz 95 gadiem. Līdz šim Latvijā miruši 132 cilvēki, kuriem bijusi apstiprināta inficēšanās ar Covid-19.

Pagājušajā diennaktī izmeklēti 6059 Covid-19 gadījumi, bet pozitīvo testu īpatsvars bijis 4,6%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

SPKC saņēmis informāciju par vēl 42 cilvēkiem, kuri atlabuši no Covid-19. Līdz šim Latvijā inficēšanās ar Covid-19 tikusi apstiprināta kopumā 10 914 personām, bet līdz 17.novembrim izveseļojušies 1557 cilvēki.