Kārlis Knēziņš par Garkalnes pagasta sadalīšanu: "Godīgi sakot, Garkalni neviens negrib atdot nevienam. Mums ir daudz naudas"







Aptaujā mēģinās noskaidrot iedzīvotāju viedokli par Garkalnes pagasta sadalīšanu. TV24 diskusiju raidījumā “Preses klubs” aktualitāti komentē Kārlis Knēziņš, uzņēmējs, “Prime Realty” Nekustamā īpašuma ekonomists, Latvijas Garkalnes pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes biedrs.

“Kad bija ATR reforma, manā skatījumā, lai nomierinātu sakarsušos iedzīvotāju prātus, tad ielika tādu atrunu – “Okei, mēs pagaidām izdarīsim šitā un būs jums trīs gadi laika Ropažiem vienoties ar Ādažiem un kaut kā pārdalīt Garkalni”.

Ko mēs esam izcīnījuši, vienīgais to, ka Ropažu novads šobrīd veic iedzīvotāju aptauju. Bet tai nav nekāds tiesisks spēks, jo patiesībā likumā nekas tāds netika noteikts, ka būtu jāveic šāda iedzīvotāju aptauja. Būtībā ir tā, ka deputāti nolemj, piedāvā sadalīšanas plānu Ādažiem. Ādažiem patīk vai nepatīk, ja nepatīk, tad tiek nosūtīts uz ministriju un tad notiek tas, kas notiek – visdrīzāk nekas,” skaidro Knēziņš.

Pašlaik Garkalnes pagastā notiek iedzīvotāju aptauja un, lai arī publiski ir ziņots, ka iedzīvotāju viedoklis tiks ņemts vērā, Kārlis Knēziņš par to stipri šaubās: “Godīgi sakot, Garkalni neviens negrib atdot nevienam. Mums ir daudz naudas – viens no bagātākajiem guļamrajoniem.”

Bet, kam paši Garkalnes iedzīvotāji vēlas pievienoties – Ādažu vai Ropažu novadam? “Redziet, tagad ir tāda tricky [kutelīga] situācija. Garkalnes viena daļa noteikti grib pie Ādažiem, tas ir, Baltezers, Mārsili, Bukulti… Otrā daļā šobrīd situācija ir 50 uz 50,” stāsta Knēziņš.

“Pirms ATR es fiziski pats arī piedalījos iedzīvotāju parakstu vākšanā par to, kur mēs gribam būt, jo faktiski mēs nonācām pie situācijas un faktiski sapratām, ka ATR būs, Garkalni diemžēl atsevišķi negrib atstāt, kaut gan mēs varējām nodrošināt visas prasības, kas ir nepieciešamas neatkarīgam novadam. Attiecīgi mēs vācām parakstus un sanāca tā, ka no savāktajiem parakstiem 97% bija par to, ka grib savu dzīvi saistīt tomēr ar Ādažiem vairāk nekā ar Ropažiem.

Divi gadi ir pagājuši, neviens nesteidzas aptaujāt garkalniešus un veikt šo sadali vai pārdali, faktiski viss ir atlikts uz beidzamo brīdi. Un tagad pat iedzīvotāju konsultatīvā padome tiek vainota tajā, ka mēs esam traucējuši procesa realizāciju, tagad vairs pavisam nav laika un steigā jāveic aptauja,” noslēgumā saka viņš.